Vino Verde y las Intermitencias de la Muerte

El vino verde es una Denominación de Origen de Portugal. Se produce en la costa norte, siempre arboleada, de ese país. De una vez le cuento que el vino verde no es verde, sino tinto, rosé o blanco, y solo algunas etiquetas de este último suelen tener tonos verdosos.

Estoy segura de que Dios amaneció de buenas cuando creó el Duero, apodado el río del vino, porque en sus bordes están muchos de los viñedos más hermosos del mundo y mirar ese paisaje es develar que existe el paraíso en la tierra. Ahí se encuentra la región de Vinho Verde con un clima tan excepcional que los inviernos son lluviosos y los veranos secos, cosa que da características especiales a la uva.

Y aunque se le llama vino verde por elaborarse en esa región, también influye el procedimiento: una mezcla de uvas autóctonas que se fermenta de dos a tres semanas, se embotella ipso facto y se manda al mercado para consumirse en menos de un año, cosa que lo convierte en un vino joven para jóvenes, porque además es económico.

Portugal es importante por dos cosas, el vino verde y José Saramago, que escribió una de mis novelas preferidas, Las intermitencias de la muerte, una historia donde la calaca decide no llevarse a nadie más en esa región del mundo. Los enfermos terminales nunca mueren y el gobierno coopera con una mafia para llevarlos a una zona donde sí mueran. Es divertida, asombrosa y de prosa puntual.

De ahí se me ocurrió el tema para mi nueva novela, que trata sobre la reencarnación y las leyes que surgieron para juzgar los asesinatos cometidos en otras vidas. O sea que, si usted mató a alguien en su existencia pasada tiene que pagarla, legalmente, en esta. Sin compasión. Esté libro tendrá, por supuesto, chica bella enamorada del protagonista principal, un hombre cabal, inteligente, educado y hermoso, quien quiere enseñarle cómo degustar un cabernet reserva, pero ella ni siquiera sabe que la copa se toma por el tallo para no calentar el líquido, así que el galán se resigna al poco mundo de su compañera y le invita un vino verde portugués ya solo con la oscura finalidad de ablandar la voluntad y de no irse en blanco… ¿Habrá mayor placer que vinos, amor y literatura?

El vino verde es conocido por su acidez fresca, su baja graduación alcohólica y su sabor ligero carbonatado. Lo puede probar aquí o en la orilla del Duero, platicando con Dios, porque estoy segura de que por ahí anda.

Salud.

