Por: Katherine Ramírez

Violación y abuso sexual, son delitos sexuales tipificados y penados por la ley.

En cada legislación encontramos una definición sobre estos delitos, y me parece importante enunciar según el Código Penal del Estado de Chihuahua:

Art. 171. Violación: A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

Art. 173. Abuso sexual: A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Ejemplos:

Cuando alguien te muestra sus genitales o te fuerza a que los toques sin consentimiento. Alguien que te fuerza a que lo/la beses. Alguien que te retiene contra tu voluntad con un fin sexual.





Actualmente los índices de comisión de cada uno de estos delitos, lamentablemente cada vez son más frecuentes, y en algunas ocasiones los podemos llegar a confundir uno con el otro.

También es importante resaltar que no importa quién sea el sujeto que ejecuta estos actos, así sea un familiar, amigo o incluso una pareja debes tomar en cuenta que todos tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a una libertad y seguridad sexual.

Debemos omitir prejuicios y estereotipos, no importa si anteriormente hayas consentido algún acto sexual, esto no significa que al día de hoy también lo harás, somos libres de decidir con quién y cuándo compartir nuestra sexualidad.

Hoy, en el 2021 siguen existiendo víctimas de estos delitos que deciden callar por miedo a lo que la sociedad o familia diga, y por sentirse culpables del hecho y esto porque con frecuencia las personas que cometen este tipo de delitos tratan de hacerte sentir así, además de ser personas que expresan sus impulsos violentos por medio de violencia y manipulación.

Aunque es bien sabido que la mayoría de las víctimas de estos delitos son mujeres, es importante entender que cualquier persona puede ser víctima de violación y abuso sexual, sin importar género, edad, orientación sexual, etc.

Si eres víctima de alguno de estos delitos, me dirijo a ti para decirte que esto no ha sido tu culpa, aun si comenzaste algo sexual con la persona y te arrepentiste y te forzaron a hacerlo. No es tu culpa por la ropa que llevabas o como actuabas.

Estamos en una sociedad que no ha entendido el significado de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, es importante la educación sexual y no para que se nos enseñe a limitarnos por que “alguien nos puede violentar”, si no para que las personas respeten nuestra libertad a sabiendas de que la manera en como de actuamos, somos, caminamos, o vestimos no es una invitación a que se nos violente.