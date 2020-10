Virus y crisis existencial

En esta época rara el ambiente se retuerce a sí mismo. Los contagios, las muertes, los golpes a la economía no se pueden considerar fruto del azar, sino el resultado de un largo e insistente ataque de un virus que sí existe. Sin embargo, tanto autoridades como población en general actúan con cierto desprecio por la salud pública. Las primeras dicen confiar en el pueblo; abren semáforos que tal vez correspondan a la actividad económica pero no a lo social y la población actúa como si el Covid-19 no existiera. La explicación a esto quizá se encuentre en la incertidumbre en que se vive. Pareciera que la mayoría de la gente ha perdido la dirección al enfrentar una realidad que repetidamente no encuentra motivo por el que valga la pena existir. A veces creen que sus vidas tienen sentido, pero esto es falso, y cuando la realidad da señales de ello, llega la frustración y aparece una crisis existencial que genera mucho malestar. Pronto el eterno presente para la mayor parte de la población se proyecta a un futuro angustioso e incierto que, unido a la inefectividad de los diversos agentes sociales y políticos por establecer campañas preventivas de fondo, hacen que el virus se propague cotidianamente en espera de un invierno impredecible; invierno que conlleva el repunte del virus de influenza y del rebrote del coronavirus que, a decir de las autoridades epidemiológicas, resulta inevitable. En tanto no se puede ignorar que la enfermedad provocada por el virus letal se ha convertido en uno de los tiranos más temibles y frente a esto es necesario mirar más allá de esa tensión que causa el vacío existencial desde cierta libertad para asignar un significado totalmente original y propio a todo lo que se hace. Es necesario sentir la propia vida, sin olvidar que el coronavirus no tiene corazón, ni pensamiento. No se expande por venganza entre quienes lo desafían, y minimizan sus efectos reales y tangibles. Así mismo es necesario estar alerta y tener claridad de qué hacer para mitigar los efectos, todavía no vencidos, del brote original y de la segunda oleada que está a vuelta de esquina.