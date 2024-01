¡Vive como quieras, pero vive!

Hoy me gustaría destinar este espacio para platicar de otros temas, que bien podrían ser de esos que con un buen café y una cálida charla se pudieran abordar. Y es qué hay motivos para vivir y celebrar, por muchas razones, las cuales son muy personales y es donde radica la importancia de que cada quien viva como quiera, pero ¡vivir!

Estas fechas para muchas personas son de nostalgia, para otras de efusividad, hay quienes son indiferentes y están quienes aun y cuando están extasiados por la Navidad prefieren callarlo y actuar como si fuera un día como cualquier otro. Y esta es una decisión personal de cómo cada quien quiere vivir y celebrar, con motivo religioso, de fiesta, de familia, de regalos, de comida, en fin, con algún sentido que para cada persona y en cada hogar es más que válido y muy reconfortante, pues no significa que para todas las personas sea igual o que tenga que hacer o sentir exactamente lo mismo.

Hasta en los propios hogares, entre las familias, encontraremos una forma muy diferente de disfrutar o vivir estas celebraciones, cada quien a su manera, pero aceptable y respetable para cada quien, por más que sea “extraña” o ajena a nosotros, pues no olvidemos que cada cabeza es un mundo, cada quien hemos vivido experiencias distintas, costumbres muy diversas que evidentemente serán difícil de coincidir y eso es lo mejor, pues hacemos más rica la vida y nos complementamos más.

Ya de adulto, la vivencia de la Navidad cambia, más allá de la ilusión de recibir un juguete, esperado o no; de la inocencia de la niñez de esperar la llegada del Niño Dios, los Reyes Magos o Santa Claus. Todo cambia en el significado, los tiempos van dando otro simbolismo a cada instante, a cada objeto, a la propia música y a la comida misma, no se diga a las personas con las que se va conviviendo y compartiendo.

La satisfacción de estar junto a tus seres queridos, cerca físicamente, escuchando su voz a través de una llamada, todo tiene significado donde lo material sale sobrando. Quienes faltan en la mesa, se les honra su memoria de formas infinitas, transportándote a esos instantes donde se iniciaron y se fincaron los maravillosos recuerdos que son como un tesoro.

Todo eso es parte de vivir, de latir en corazón y espíritu, de vivir como quieras, pero ¡vivir! Saber que hay mucho por hacer aún, en comparación a quienes nos aguardan más adelante en el camino eterno.

Se acabó ya un año más y lo trascendental radica en cómo lo hemos terminado, de ese balance reflexivo, muy personal, que nos debe de motivar a salir adelante en el año que apenas comienza, en esas extraordinarias oportunidades convertidas en 365 días. Todo está en el objetivo y en lo que nos apasiona en la vida, pero siempre con la firme decisión de vivir, desde ya.

De todo corazón, que el 2024 sea el año en el que tomemos la simple decisión de vivir, una decisión que requiere de poco, pero con la que se recibirá muchísimo. Que sea el año en el que vivamos, pero que también dejemos vivir, cada quien con su vida y bajo su propia decisión.

Que en el 2024 la salud sea lo principal en cada hogar y en cada ser querido, para tener el impulso de salir adelante, de hacer y crecer; teniendo salud ya todo lo demás es posible y con la decisión de vivir todo será más fácil, satisfactorio y gratificante.

¡Muchas gracias, 2023! Me completaste mi vida con la llegada de mi adorada Emma Regina.

¡Muchas gracias, 2024! Por recibirnos con vida, salud y dicha

¡Que tengan un bendecido y grandioso 2024!

**Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua (AECHIH)

