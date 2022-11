Viviendo el compliance en nuestras empresas

Por: Francisco Santini

Desde hace algunos años la palabra “compliance” aparece frecuentemente en el lenguaje empresarial, también en documentos o tratados internacionales de comercio como el T-MEC, o en contratos o licitaciones gubernamentales.

Esta palabra es ya un anglicismo que usamos cotidianamente, y seguimos usándola en su idioma original porque cuando la traducimos al español significa “cumplimiento” y esta traducción no refleja el significado completo y lo que implica en una empresa.

El compliance son todos los procedimientos, procesos y buenas prácticas que las organizaciones hacemos para identificar, clasificar y prevenir los riesgos operativos y legales a los que nos pudiéramos enfrentar. Para las empresas debería ser un requisito indispensable incorporarlo a su estrategia y a su estructura, ya que nos permite no sólo trabajar de manera íntegra con nuestros clientes, proveedores y colaboradores, si no que nos protege ante situaciones de riesgo de corrupción y legales, dentro y fuera de la empresa.

Este no es un tema nuevo, desde los 2000 por grandes problemas de corrupción que hubo con empresas transnacionales nació la urgencia de tener el puesto de compliance officer dentro de nuestras empresas, una persona que se encargue de velar y cuidar todos estos temas, que puede tener su puesto especial o bien buscarlo en el área legal, de contaduría, contraloría, etc.

Compliance incluye no sólo el código de ética y la transparencia de nosotros como empresarios, si no la de todos los colaboradores. Llevar a cabo reglamentos, procesos claros, registro legal, una buena gobernanza y brindar a nuestros stakeholders la confianza y seguridad de que vivimos el compliance, nos dará muchos beneficios como lo son: menos rotación, más estabilidad en la estructura de la organización, apertura a nuevos mercados, el cuidado de nuestros recursos económicos, relaciones a largo plazo con nuestros clientes y proveedores, etc.

La industria manufacturera en Chihuahua, gracias al comercio que hacemos con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC, debe de buscar vivir el compliance y los derechos humanos interna y externamente, ya que en el tratado podemos encontrar 214 veces la palabra cumplimiento, 82 la palabra transparencia y 51 veces la palabra corrupción; de los 34 capítulos que componen el T-MEC, en 20 se habla del tema del cumplimiento.

Este es un tema que nos corresponde a todos los empresarios. Las grandes empresas regularmente tienen ya identificado este puesto y trabajan diariamente en sus procesos y regulaciones para tener su cumplimiento completo. En las medianas y pequeñas empresas, el compliance inicia en la filosofía de sus fundadores, y depende de la capacidad que tengan de transmitirlo a todo su equipo, desde que inician y durante su crecimiento, para que forme parte de su esencia, de las decisiones cotidianas y lo que se vive en el día a día. Necesitamos realizarlo de forma intencionada, porque nos toca hacer negocios con integridad, así que es momento de preguntarnos: ¿por dónde vamos a empezar?

Ing. Francisco Santini

Presidente de Centro Persé

f.santini@ripipsa.com