¿Votar o no votar? 

Por: Antonio Ríos Ramírez

En las últimas semanas ha surgido fuertemente la disyuntiva de acudir a las urnas para emitir el voto respecto a la famosa “revocación de mandato”. Lo más preocupante es que existe entre la población posiciones encontradas respecto a; ¿Qué hago?

Primero, hay que ver de dónde surge esta propuesta, no es de la ciudadanía inconforme sobre el desempeño del presidente (que tendría un sentido fundamentado) y principalmente porque a la fecha el ejecutivo cuenta con un porcentaje mayoritario de popularidad que ha logrado a base de comparar ilusiones y utilizando medios de manipulación continuos y constantes. Qué curioso que la propuesta venga del propio presidente, “¿oigan, quieren que me vaya?, absurdo, pues sí. Segundo, prácticamente y con marruñadas, logra que la institución correspondiente, con menos presupuesto del necesario, se aboque la realización del proceso. Tercero ¿Por qué lo quiere realizar?, obviamente para esconder y pedir una “aprobación a ciegas” sobre los múltiples errores en políticas económicas, sociales, salud, internaciones, etc. Cuarto, sabemos de antemano, con simples estadísticas de votaciones, que el proceso no llegará a ser vinculante y solo es una simulación manipulada, con un ingrediente de altísimo costo para todos nosotros. Quinto, ni con número menor de casillas y con el gran presupuesto para el acarreo en las zonas principalmente donde el gobierno federal regala dinero, se logrará la votación requerida, sin embargo, si se utilizará para promoción y manejo del electorado “duro” hacia las próximas elecciones. A pesar de que los partidos no pueden hacer proselitismo, veremos al partido oficial con gran movilización y presupuesto. Sexto, con la gran masa de personas “compradas” y la falta de unión de los opositores, es un hecho que no se puede ganar la revocación y mucho menos pensar que el ejecutivo se saldría. Séptimo, teniendo al crimen organizado como aliado estratégico, habrá intervenciones de presión de estos grupos en muchas regiones del país. Octavo, los grandes estudiosos y expertos de la política en nuestro país han declarado su negativa a la farsa montada por el ejecutivo. Noveno, es evidente el protagonismo de la iniciativa del ejecutivo, buscando solo el aspecto de popularidad. Y el daño, al avance de la democracia que ya por varios años se ha manifestado con la alternancia a todos los niveles, se verá fuertemente afectada. Decimo, la revocación de mandato existe en aquellos países autoritarios para simular y ratificar al dictador en funciones, no en los países democráticos. Once, esta práctica se llevará a cabo por una de las pocas instituciones que nos quedan en nuestro país y que debemos de apoyar su fuerza y continuidad. Si eres opositor y vas a votar, será un voto de humillación y no de libertad de participación. Si vas o no vas, el ejecutivo se quedará. Esta fuera de lógica aritmética y política que se llegara a ir ¿entonces?

Es evidente y directo, NO hay que ir a votar, no hay que participar en la revocación y menos anular el voto, lo cual sería doble daño pues la participación aumenta y ni siquiera se registra un voto en contra. Preocupa grandemente la inocencia y la ingenuidad de quienes creen posible revocar el mandato, como si el piso fuese parejo, y como si fuese un esfuerzo honesto por escuchar a la ciudadanía. Entiendo la rabia y la gran necesidad de expresar el gran descontento con la administración del país, entiendo la necesidad de actuar de alguna manera. Pero también se que ésta es solo una simulación y manipulación de un personaje, no le sigamos el juego ¡No a la asistencia a votar! Esperamos prontamente a la ciudadanía organizada y no organizada realizar esfuerzos emanados del pueblo y con impactos que definan el cambio de rumbo positivo y no una participación en una tontería cara y tendenciosa. Por favor ¡no vayas a votar!

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua