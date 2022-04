Votar o no votar

Por Juan González

Durante los últimos días nos hemos cuestionado sobre la participación en la revocación de mandato promovida por el Presidente López, las calles se han inundado de publicidad a favor de que el presidente continué en su cargo y que evidentemente rompe con las reglas de difusión de la veda electoral, el tema de la revocación de mandato es un ejercicio establecido en las leyes de participación ciudadana como un instrumento electoral para remover a un funcionario público de su cargo por malas funciones o cualquier otro tipo de argumento que la ciudadanía considere para destituir al funcionario.

La participación ciudadana es indispensable para consolidar la democracia, ante los múltiples problemas que se han generado en nuestro país, la apatía y la poca participación social han sido cómplices, el no expresar la inconformidad de Malos gobiernos, de propuestas y políticas públicas que benefician a la minoría y no a la colectividad han provocado que sigamos siendo gobernados por personas sin preparación, sin un interés colectivo que el día de hoy se ve reflejado en su actuar con un nulo apego a las leyes, con cero respeto a las instituciones y con políticas económicas y sociales que no tienen pies ni cabeza.

A continuación expresaré diversos puntos sobre la revocación de mandato y cómo es que un mecanismo de participación ciudadana de gran impacto puede ser utilizado como una herramienta política a beneficio de la figura presidencial.

La revocación de mandato es un ejercicio de participación ciudadana, es decir, tiene que ser promovida y liderada porque los ciudadanos tenemos un interés específico sobre algún punto en común en las decisiones que nos involucran a todos; sin embargo, esta consulta ha sido impulsada directamente por el presidente, siendo un distractor ante los problemas que realmente afectan a nuestra sociedad. Campaña continua, durante este medio sexenio se ha evidenciado que no tenemos presidente, sino un candidato con investidura presidencial, la revocación es un acto de promoción popular hecha a modo para que el presidente gane y con ello su popularidad aumente. Costo, la revocación de mandato tiene un costo aproximado de 1692 millones de pesos, semejante cantidad que se despilfarra por el capricho del presidente, dinero que tuviese que ser utilizado para infraestructura escolar, salud, combate a la pobreza, entre muchas cosas que son prioritarias en medio de una pandemia. Vinculante, es necesario que el 40% del electorado partícipe para que la revocación sea vinculante, es decir, obligatoria, porcentaje que incluso en las elecciones constitucionales es difícil de obtener. (37 millones aproximadamente) ¿El presidente realmente pierde? Si gana con una vinculación la revocación será un éxito y una gran propuesta, Si gana sin vinculación, será una victoria, pero seguramente el INE será quien de manera maliciosa actuó para que no fuera vinculante, si llega a perder de forma no vinculante no sé ira y el INE tendrá la culpa y si llega a perder de forma vinculante nuevamente el INE tendrá la culpa y no estará de acuerdo con la institución, cosas que con anterioridad ya vimos, el presidente no respeta las instituciones cuando se va en su contra. Toda información que se proporcione en las urnas será utilizada por el presidente para su beneficio, como reiterar apoyos sociales en las zonas donde no se vio beneficiado con esta consulta, otorgar información presidente es peligroso, pues no pretende ayudar si no hacer dependiente a las personas con sus programas sociales para después convertirlas en electorado. Los mismos mecanismos se han empleado en gobiernos como el de Chávez y maduro, donde justificaban acciones democráticas que se convirtieron en dictaduras, sobreponiendo la decisión del pueblo antes de la Constitución.

La revocación de mandato no es un instrumento malo, simplemente está mal aplicado y basado al interés de la figura presidencial, porque no usar este mecanismo permanente, justo en el periodo de las elecciones intermedias, donde el recurso sea reducido porque va incluido como una elección establecida y no predeterminada a un interés político, la revocación es un derecho de los ciudadanos a remover a sus representantes, no de un político de generar y hacer una campaña de popularidad, dignifiquemos los procesos de participación ciudadana, salgamos a votar cuando las condiciones sean las óptimas, no cuando se otorgue un beneficio directo a una persona que con sus acciones ha polarizado el país, promovido el fin de las instituciones y demostrando una gran evidente incapacidad de gobernar.

La participación ciudadana es necesaria y de trascendencia, este caso es similar o de igual magnitud, el no votar también es un mensaje claro de inconformidad, si tú eres de los que participa y estás inconforme del gobierno federal, la respuesta a esta revocación de mandato es el no votar, aplaudo la participación, pero vale más la participación informada y la que no caen en burdas simulaciones.