¿Votar o No Votar? La Decisión que Define tu Futuro

Imagina que estás en una reunión familiar discutiendo las próximas vacaciones. Están tus hermanos, primos y tíos analizando los diferentes destinos, desde lugares soleados hasta lluviosos, tanto nacionales como internacionales. Tus hijos y tu pareja tiene sus propios gustos. En esta reunión, se decidirá el destino, el presupuesto y las actividades. Es un hecho que irán de vacaciones, pero dejas que los demás decidan por ti el destino.

¿Cómo se sentirían tus hijos y tu pareja si no influyes en la decisión del viaje? Era posible opinar y luego aceptar la decisión de la mayoría, pero dejaste la decisión a otros.

Este viaje inicia el próximo 2 de junio cuando se elija al presidente de la república, senadores, diputados y alcaldes. Muchos encuentran irrelevante votar porque encuentran razones “suficientes” para no participar y quieren dejar que otros decidan el tipo de aventura que tendrán en el próximo sexenio. Analicemos algunas de las razones.

Algunos piensan que votar es una pérdida de tiempo porque todos los políticos decepcionan y nada cambia. Es cierto que muchos políticos no han cumplido sus promesas y que la corrupción sigue siendo un problema. Sin embargo, cada opción política representa un camino distinto sobre cómo se resolverán los problemas del país y, por lo tanto, cambios que pueden ser para bien o para mal. Aunque los resultados no sean tan rápidos como quisiéramos, debemos votar por aquellos que tienen ideas similares a las nuestras porque sus decisiones sí nos afectan.

Otros no votan porque las encuestas indican que un candidato ya ganó, y consideran que ir a votar es una pérdida de tiempo. Esto es falso. Las encuestas a menudo están manipuladas por quienes las pagan, y los indecisos y los que no votan superan en porcentaje a cualquier partido político. Si todos los que nunca participan salieran a votar, podrían determinar el resultado de la elección. Este es el caso de los jóvenes de 18 a 29 años, que son los que menos votan pero que, si lo hicieran, podrían inclinar la balanza. En Chihuahua, todavía hay más de 30% de personas que no votan.

Finalmente, algunos argumentan que votar requiere tiempo y es incómodo. Esta elección será la más grande de la historia, y seguramente votar nos llevará entre 1 y 2 horas, pero impactarán en los 52,560 horas que nos gobernará el nuevo equipo político. Elegir a quien tomará las próximas decisiones que afectarán a nuestros hijos, vecinos y comunidad sin duda vale ese pequeño esfuerzo. Hagamos patria votando.

Como presidente de Canacintra, veo con frecuencia los grandes retos del país como la inseguridad en algunos estados que impide trabajar a los empresas por el riesgo de asaltos; los trabajadores que no pueden atenderse en el IMSS y optan por hospitales privados, afectando sus ahorros; los egresados que necesitan mejor educación para ganar mejores sueldos desde el inicio y la falta de energía suficiente y de calidad para atraer más y mejores inversiones.

Nos corresponde decidir qué tipo de viaje tendremos los próximos seis años. Si todos salimos a votar, será una decisión democrática y tendremos la conciencia tranquila de haber opinado. Te invito a aprovechar esta recta final para motivar a tu círculo cercano a votar, a decirles por qué deben hacerlo y a elegir el proyecto de país que más les convenza y la opción política que tenga posibilidades de ganar y construir ese sueño.

“El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan.” - Martin Luther King