El nombre de la aplicación telefónica WhatsApp viene de la frase norteamericana “What’s up” que quiere decir: Qué está pasando o Qué hay de nuevo. Esta aplicación es un medio de comunicación que se ha convertido en prioridad, millones de estos mensajes se mandan a cada momento, sin duda una posibilidad impresionante de la tecnología, PERO para muchos es una obsesión estar pegado al teléfono y exagerar los envíos.

Cuando una nueva modalidad social nace se le adjudica que tiene de bueno y también de malo, clasificando quien la practica como debe ser y quien no. ¿Tú cómo y para qué la usas? ¿Cuánto tiempo le inviertes a ésta y a otras aplicaciones similares?

Si analizo mi participación en los grupos de WhatsApp, sé que los términos de ausente, mal educada y cortante me caracterizan, según los códigos que ya estableció este sistema: contestar todo y a todos.

Por ejemplo cuando me toca estar en una reunión en casa de una amiga, un encuentro que disfruté al máximo, donde comimos delicioso, platicamos rico, donde las energías se renuevan con el contacto físico de un abrazo, una mirada, risas y lágrimas y al final nos despedimos y DAMOS LAS GRACIAS a la anfitriona, esas gracias para mí ya fueron suficientes, las dije desde mi corazón y cerré ese capítulo en el libro de mis mejores experiencias, pero cuando salgo de ahí, empieza una cascada de mensajes: Gracias amiga por tu hospitalidad- Me la pasé lo máximo- La comida estuvo deliciosa- La compañía lo máximo, etc. etc. etc. y todo es que empiece una, porque las otras han de unirse o se tomará como una falta de cortesía ¡Esta no dijo nada! ¡Qué raro que se quede callada! ¡La verdad, que mal educada! ¿Qué traerá problemas? ¿Está enojada por algo?

También los forwards, fotos con mensajes mañaneros o nocturnos y de todo y a todas horas, un vicio de estar comunicados por estar, un exceso en el que estamos sumergidos.

Por otro lado, que en un cumpleaños y fechas importantes sólo se reciban WhatsApps es triste e insuficiente, un mensaje lejano por más pastelitos y colorido en emojis, la voz es la que emana el verdadero sentimiento ¡Úfala y ahora que las máquinas podrán emitir nuestra voz! Ni sabremos si es o no el remitente.

El decir sin estar presente físicamente es lo de ahora, el chiste es decir ¿Qué? ¡Lo que sea!

La Inteligencia Artificial nos va absorbiendo paulatinamente, la siento en esas grabadoras que contestan en negocios y empresas, esas voces de nadie que pretenden atender sustituyendo el contacto humano ¡Eso no es atención al cliente! Más bien es evasión al cliente.

What’s up=a Qué pasa. Hagamos una reflexión de que le está pasando a nuestra manera de comunicarnos. Todo lo que escribimos se almacena en computadoras y satélites y esa energía surca los cielos, cada mensaje genera un impacto en el medio ambiente, limitémonos a los necesarios. Y siempre aprovechemos la presencia para decir todo lo necesario e importante. Como en las despedidas jajaja.

ROBERTA CORTAZAR B.