Xóchitl en campaña

Este lunes 20 de Noviembre arranca formalmente la carrera por la presidencia de México. Hablaremos de la ingeniera Xóchitl Gálvez por ser ella quien inicie su precampaña en nuestro gran Estado de Chihuahua. Básicamente sin conocimiento o experiencia en el ámbito económico propone que el sector empresarial retome y dicte las riendas de la economía nuevamente como en los últimos 50 años. Situaciones básicas como el Nearshoring y retomar la privatización (relativamente) de la tan traída y llevada empresa PEMEX (tema de las últimas 6 campañas presidenciales). El éxito de esta propuesta será condicionada porque el desarrollo de las energías limpias no cubrirían ni por mucho la demanda actual y las empresas privadas definitivamente no ven con buenos ojos la inversión en México en este momento, sería algo más que costoso iniciar ese camino de vuelta. Otra propuesta es incentivar el desarrollo humano, probablemente restaurar el anterior CONACyT y/o destinar más recursos a las universidades públicas. Ese realmente no es un problema ya en México, la productividad esta sobrada en base al conocimiento, en todo caso hay que reformar las leyes para mejorar los salarios, situación que los empresarios jamás aceptaran por lo que se visora una propuesta limitada. Hablar de retomar el Estado de Derecho suena muy vago, antes, si se podría decir así, el “Estado de Derecho” nos había conducido a radicación entre las diferentes clases sociales, es decir, la ley aplicada a la clase más humilde y las oportunidades para los empresarios. Esa sentencia no suena muy convincente, todavía hay infinitas brechas sociales gracias a ese “Estado de Derecho” por decirlo de alguna forma. Tendría que haber una reforma constitucional, el marco jurídico que ahora tenemos cambiarlo casi por completo. La última propuesta totalmente al estilo Robín Hood enuncia que le cobrara más impuesto a los ricos y menos a los pobres, definitivamente frases que cualquiera de los 120 millones de mexicanos podrá mascullar hasta dormido. Sus pretensiones de impulsar las exportaciones debilitando al peso son en definitiva contrarias al desarrollo, probablemente suceda un crecimiento en el sector exportador (maquila. Ganaderos. etc), nada más, sin embargo los mexicanos deben pasar de ofrecer bienes primarios a ofrecer bienes de mayor valor agregado y no seguir siendo países exportadores de mano de obra barata, esa propuesta es débil y nos regresa a ser un país maquilador o exportador de productos básicos. Por último incrementar los subsidios a las clases sociales más desprotegidas. Esa propuesta es la base de su triunfo. Si logra convencer a la mayoría que les dará mas transferencias económicas que el gobierno actual, tendrá una oportunidad, sin embargo necesitaría del apoyo del empresariado y eso se observa complicado, no han cedido en colaborar para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, mucho menos querrán mejoras en los salarios o que aporten más recursos para subsidiar a la inmensa mayoría. Suerte y que su compromiso por un México mejor se traslape a los funcionarios estatales que tanta falta les hace.