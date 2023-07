Xóchitl, “error” estratégico de AMLO vs AMLO

Por Chava Carrejo





En cuestión de 48 horas, una vez anunciada su intención por competir por la candidatura del frente opositor, Xóchitl Gálvez fue capaz de cambiar de manera radical el paisaje político de México de cara a la elección presidencial del 2024.

Convertida en el fenómeno político no solo del momento, sino de la historia reciente de nuestro país, que por cierto estará en Chihuahua el 20 de julio en nuestros Diálogos por la Democracia, ha logrado lo que desde la elección del 2018 nadie había podido: Robarle la agenda pública al presidente y sus “corcholatas”.

Los aspirantes oficialistas, en campaña desde hace 2 años, hoy recorren el país movilizando personas a la vieja usanza, acarreando y ofreciendo dinero de dudosa procedencia, cuando de pronto llega una outsider que, sin aún meter un solo peso a una campaña, en unos cuantos días se colocó a su nivel en las preferencias electorales, siendo que semanas atrás las encuestas ni siquiera la tomaban en cuenta.

Xóchitl representa una bocanada de aire fresco en la perspectiva política rumbo al 24. Durante años, la sociedad le reclamó a la oposición, con mucha razón, de jugar un rol meramente testimonial, sin rumbo, gris y sin aspiraciones, ante la evidente destrucción que la mal llamada “Cuarta Transformación” ha venido ejerciendo en nuestro país.

Xóchitl también representa quizás uno de los principales errores estratégicos de López Obrador. De manera resumida, a mi parecer, AMLO ha cometido 3 graves errores que probablemente le costarán la continuidad de su proyecto populista:





1.- Adelantar tanto el tiempo de la sucesión presidencial; ha expuesto a un desgaste innecesario a sus candidatos, quienes, en este momento, a 1 año de la elección, ya llegaron a su techo con muy poco margen para crecer en los próximos meses, donde aún falta restar el desgaste que viene y la posible fractura que se dé cuando se conozca el resultado de su proceso interno.





2.- El no darle el derecho de réplica a la Senadora Xóchitl Gálvez, sin duda fue el evento que la catapultó a el escenario nacional, despertando grandes manifestaciones de solidaridad, y evidenciando la falta de capacidad para un debate de frente del presidente, dejándolo como cobarde ante la senadora.





3.- Los constantes ataques del presidente a la Senadora, no solo no han hecho mella, sino todo lo contrario, han generado un efecto búmeran que le están dañando más al propio mandatario, ya que Gálvez ha mostrado reflejos impresionantes, donde, con una gran velocidad de respuesta, regresa el golpe con mucha creatividad, que la acerca más al segmento de población del que AMLO la quiere alejar.





A pesar de esta exitosa irrupción en el tablero electoral, Xóchitl Gálvez no está ausente de retos por vencer hacia adelante: está claro que no es la favorita de las estructuras partidistas, y ella juega con otras reglas a la política tradicional, de la que la burocracia partidista no está acostumbrada.

Por otro lado, falta 1 año para la elección. Mantener esa posición de liderazgo, que hoy tiene, durante tanto tiempo, no es tarea fácil, menos considerando que los ataques oficialistas están apenas empezando… mucho por ver hacia adelante.

En medio de una coyuntura política compleja y desafiante en México, la figura de Xóchitl Gálvez emerge como un faro de esperanza y transformación para miles o millones de mexicanos. Con una trayectoria destacada y un compromiso inquebrantable con la justicia social, Gálvez se ha posicionado como una líder capaz de generar cambios significativos en beneficio de la sociedad mexicana.





Presidente de Coparmex Chihuahua

chava.carrejo@bluewolf.com.mx