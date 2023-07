Iniciaron los procesos para seleccionar a los futuros candidatos presidenciales. Cierto es que ambos bandos, es decir Morena y la Alianza, están jugando en el filo de la navaja y han creado figuras para no vulnerar la ley electoral, lo que les permite a sus aspirantes placearse por todo el país para dar a conocer su proyecto para “coordinar” los esfuerzos de sus equipos. Hay que decir que todo estaba muy frío, sin novedad, nadie despuntaba, de pronto surge la figura de Xóchitl Gálvez y todo cambió.

Pocas veces hemos visto un fenómeno tan orgánico en política. La senadora ha sido una férrea crítica del gobierno del presidente López Obrador. Hay que decir que su intención no era, en un inicio, buscar la candidatura presidencial. A Xóchitl la candidateaban para el Gobierno de la Ciudad de México, pero ante el crecimiento de su nombre y la aceptación que genera, ella se decidió y entró a la contienda.

De los aspirantes de la Alianza, Xóchitl es la que menos tiempo tiene - vamos a decir “aspirando a ser”- y es la que más ha crecido; aunque lo más importante no es eso, lo más importante es que, según la afirmación de varios analistas, de todos esos aspirantes, es la que más puede crecer.

Tiene un perfil que, en la coyuntura actual, se antoja ideal: es mujer, es exitosa, está preparada, tiene un origen humilde. Se enfrentó a la adversidad y logró vencerla, sin olvidar nunca sus orígenes y, muy importante, sin olvidarse nunca de los que menos tienen. Esa fue la característica que la llevó al servicio público, su compromiso para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de México.

En política ha conocido las victorias y las derrotas. No se cuece al primer hervor. Ha participado en política bajo las siglas del PAN, pero no es panista. No se le puede encasillar en la derecha y tampoco en la izquierda, ni conservadora, ni liberal, ni chaira, ni fifí, mexicana y ya (¡qué problema para el presidente!). Ha sabido enfrentar los ataques de López Obrador, los cuales no son nuevos, ya hace tiempo que la ataca, al grado que Xóchitl ha intentado acudir a su conferencia para utilizar el derecho de réplica que, por supuesto, le ha negado. Debe ser por miedo.

Ahora que está llamando la atención y, sumando a los mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo con el rumbo que está tomando el país, el presidente ha continuado con sus ataques, los cuales no vale la pena reproducir, vale más decir que sirven para mostrarlo tal cual es: un hombre colérico, autoritario y desesperado de ver que sus corcholatas no prenden mientras que Xóchitl Gálvez sigue creciendo, sigue sumando.

Viene a Chihuahua. El 20 de julio estará por acá. Ella sí priorizó a nuestro estado a diferencia de las corcholatas de Morena. Seguro el evento estará a reventar.

Qué bueno que ha surgido la figura de Xóchitl Gálvez. Ha empezado a entusiasmar y a unificar a todos los mexicanos y mexicanas que no queremos el México atrasado y pobre que pretende Morena. La Alianza, el Frente que se ha constituido, debe entender que la apertura y la disposición de sumar a todas y a todos ha de ser real y pareja. El proceso apenas comienza, pero, a diferencia de lo que está sucediendo con el proceso que conduce el presidente allá en su partido, este, que es de todos nosotros, está comenzando muy bien.

Lic. Francisco “Paco” Navarro.