Xóchitl, la esperanza de México

Se ha llegado al final del proceso de elección del Frente Amplio por México (FAM), donde los partidos opositores y grupos de la sociedad civil al actual gobierno federal encabezado por Manuel Andrés López Obrador (MALO), siendo la ganadora indiscutible Xóchitl Gálvez Ruiz.

En un proceso inédito, se abrió el proceso de selección a todo mundo que quisiera participar como candidato o como elector del candidato. Se registraron 17 aspirantes que se fueron quedando en el camino, porque no consiguieron las 150,000 firmas necesarias para registrarse en la competencia o porque no eran de cuando menos 17 estados del país. Las encuestas iban señalando cómo iba cada aspirante y cuando ingresa Xóchitl fue creciendo muy rápidamente y en la recolección de firmas, de las 2.3 millones personas inscritas para votar, 1.2 millones eran de Xóchitl.

En la recta final quedaron Santiago Creel, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Creel se bajó unos días antes de la elección, viendo que el voto del PAN se podía dividir y que ganara la que no era favorita, Beatriz Paredes, con todo respeto, con ella no le íbamos a ganar a la candidata del presidente, su corcholata preferida, ya que ella puede ser la marioneta presidencial y seguir gobernando a través de ella.

Beatriz no quería bajarse a pesar de la última encuesta donde quedaba 15 puntos debajo de Xóchitl. Se dice que ella había estado en constante contacto con otra Beatriz, Gutiérrez Müller, esposa de AMLO. Por supuesto que, en esas recientes reuniones, no fue para hablar de cultura o de historia, que se supone es lo que sabe la esposa del presidente y por otro lado, el PRI todavía tiene una buena estructura electoral, de tal manera que si era posible derrotar a la puntera con el apoyo de su partido y del presidente.





No sabemos si en el PRI también detectaron lo anterior, pero sí calibraron que con Beatriz no se ganaba la presidencia, como no había logrado Beatriz ganar en varias elecciones donde prácticamente obró a brazos caídos y perdió. Con toda claridad se vio que no se quería bajar y el consejo nacional del PRI tuvo que anunciar el retiro de la aspirante Beatriz Paredes que no apareció en escena hasta el día siguiente y nunca felicitó o dijo que iba a apoyar a Xóchitl, se ve que hizo su rabieta, pero finalmente se bajó o la bajaron, porque ya sin el apoyo del PRI, no tenía nada que hacer. El PRI actuó con inteligencia.

Con candidata única no tenía sentido llevar a cabo la votación programada para hoy domingo 3 de septiembre. Había el peligro que AMLO quisiera meterse en la votación y buscar cambiar el rumbo de ésta, bien sea con votos o con violencia, como ellos acostumbran, porque también es público y notorio que a la que le tiene un miedo muy grande es a Xóchitl, porque sabe que ella sí puede ganar la presidencia porque es muy inteligente, preparada y una historia de vida que es un verdadero ejemplo a seguir, pero a la vez, eso significa que AMLO y su pandilla entrarán a la cárcel por todo el robadero y violaciones a nuestras leyes, a menos que huyan y se escondan en el extranjero, como le sucedió a Carlos Salinas de Gortari.

Xóchitl, la esperanza de México, a apoyarla con todo.