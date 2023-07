Xóchitl manía

Por Guillermo Luján Peña





Escribí hace dos semanas un artículo cuyo título era “XÓCHITL VA”, basado en algunos hechos recientes, entre ellos que el presidente López mintió, como todas las mañanas, acerca de que la senadora Xóchitl Gálvez había dicho y ésta que no tiene nada de dejada, le pidió a López el derecho de réplica, consagrado en la Constitución, y López dijo que sólo con una orden judicial la dejaría entrar a la Mañanera. Xóchitl logró que un juez le diera la razón y se presentó a las puertas de Palacio Nacional, pero el cobarde no la dejó entrar. En ese momento lanzó a Xóchitl por la presidencia.

Xóchitl tiene todas las cualidades para regresar la política a una actividad de las más excelsas del ser humano, que es la de servir a los demás y no como es actualmente, de servirse de los demás. Ella viene del origen más humilde, no es política de profesión o por necesidad, como la gran mayoría de los políticos actuales. La política mexicana la hemos prostituido (creo que yo no) y la hemos convertido en un negocio particular de grandes ganancias económicas en perjuicio del pueblo, que lo dejaron sin medicinas, sin más y mejores hospitales, universidades, carreteras, presas, policías que acaben a la delincuencia organizada, en lugar de andar dándoles abrazos y acusándolos con sus papás o abuelitos, que la verdad es que ha sido un sexenio de tonterías y lo que le sigue.

Xóchitl es la persona que esperábamos, sin necesidad de andar en la política, ella salió de la más profunda pobreza y a base de esfuerzo, tenacidad, empeño y decisión, logró triunfar en la vida y hoy es una empresaria exitosa, reconocida internacionalmente, que de ahí se la recomiendan al presidente Vicente Fox, los “Head Hunters” y tres veces le dijo que no, pero finalmente aceptó, pero en un humilde puesto, en la comisión para ayudar a los pueblos indígenas, porque realmente quiere ayudar y servir a los más necesitados. Necesidad de andar en la política no tiene, y de robar menos.

Xóchitl no pertenece al PAN, aunque ha trabajado en gobiernos panistas (Fox) o ha llegado a puestos de elección por el PAN (senadora), no ha querido pertenecer al partido, porque se dio cuenta rápidamente que sólo formando parte de un grupo o tribu, podría lograr candidaturas, porque desgraciadamente así sucede en todos los partidos, incluyendo el mío (PAN).

Xóchitl tiene un lenguaje sencillo que todos queríamos escuchar, nada de palabras rebuscadas que nadie entiende, pero aplaude porque todos aplauden. A veces se le salen malas palabras, pero nadie se escandaliza, porque es como habla el pueblo de México. Antes era más mal hablada, pero se ha ido puliendo.

Xóchitl ha pedido a los que la quieran apoyar que hagan sus propios dibujos de que Xóchitl va, y le ayuden a recabar firmas (150,000) que les van a pedir para poderse inscribir. Esto me encantó, porque es regresar al viejo PAN, donde todos éramos voluntarios y juntábamos entre nosotros dinero para hacer nuestras propias calcas, banderas y no que ahora, si no les pagan, nadie quiere hacer nada. Se necesita estar convencidos del proyecto y del candidato, para hacerlo con amor, de otra manera se ven desangelados.

Xóchitl Gálvez VA, hasta la Presidencia de la República.