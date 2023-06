Xóchitl va

Por Guillermo Luján Peña





Xóchitl Gálvez, una mexicana que viene desde abajo, logró sacar su carrera vendiendo gelatinas en la plaza de su pueblo, en el estado de Hidalgo, y puso su despacho de asesoría, de donde logró sacar su maestría. Una mujer preparada, luchona, íntegra, con todas las cualidades para ser presidenta del país.

Una mexicana de origen indígena, como de los pueblos originarios, la cual impidió a los del partido de Morena en el Senado de la República que sesionaran en la vieja casona de Xicoténcatl, a donde habían huido como ladrones para aprobar, sin que supieran los demás senadores de los otros partidos, más de 30 iniciativas que les había ordenado su jefe cabecita de algodón y que por supuesto que sabían que la oposición no las iba a pasar. Ella llegó hasta allá en su bicicleta, en la que acostumbra a viajar en la Ciudad de México y el retén policiaco que habían puesto los de Morena no la pudieron detener. Los obligó a sesionar en el patio, en mesas de plástico. Ella se encadenó al podio para no permitirles sesionar en el salón del pleno.

Una mexicana que al saber que el locobrador había mentido, como lo hace todas las mañanas desde el púlpito de las mañaneras, acerca de que Xóchitl se había opuesto a dar apoyo a los mayores de edad, pidió que le dieran entrada para ejercer su derecho de réplica, pero locobrador dijo que no, que ese era su espacio en donde él podía decir lo que quisiera (puras mentiras), que sólo con la orden de un juez le permitiría entrar. Además de mentiroso, cobarde. Xóchitl consiguió la orden del juez, después de varios meses, y se apareció a las cinco y media de la mañana en Palacio Nacional, donde por supuesto que no la dejaron entrar y le tenían un grupo de choque, porque esperaban que ella llegaría con mucha gente para meterse a la fuerza, ya con la orden del juez, pero llegó ella solita. El que quedó muy mal fue el cabecita de algodón, como lo que es: mentiroso y cobarde.





Xóchitl fue invitada en el 2000 por el presidente electo, Vicente Fox, a formar parte de su gabinete, ya que los “Head Hunters” que había contratado indicaban que era una mujer muy preparada, con reconocimientos internacionales inclusive, pero ella dijo que no, por honestidad, no se sentía preparada. La vuelven a invitar y vuelve a decir que no. A la tercera, le llama personalmente Vicente Fox y ya se siente muy presionada y le dice que sí, pero que la ponga a trabajar en la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, donde estuvo los seis años y una parte del sexenio de Felipe Calderón.

Actualmente es senadora de la república, donde es muy respetada y todas sus intervenciones son mesuradas, pero con los pelos de la burra en la mano.

Cuando estuvo en los pueblos indígenas era muy mal hablada, pero no se veía mal, ya que era muy auténtica. Ahora ya se limita mucho y malas palabras casi no dice.

Xóchitl es una muy buena opción para ser la candidata de la oposición y echar fuera el nefasto gobierno de Morena con su 4ª Destrucción.





Soy miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.