¡Xóchitl Va!

Por: Eduardo Barbosa Sáenz

Hizo bien el presidente Andrés Manuel el negarle el acceso a su “Mañanera” a una mujer que ha dado de qué hablar a partir de ese momento, convirtiéndose en un fenómeno político en semanas, en comparación a los casi 20 años que le costó al propio mandatario federal, lo que tambaleó a las corcholatas morenistas y al propio López, que lo único que ha hecho es posicionar el nombre de Xóchitl Gálvez a nivel nacional.

Para bien o para mal se empezaría a hablar de la actual senadora panista, una candidata que se perfila como natural frente al dedazo presidencial que se disfrazará del resultado de una encuesta. Las y los aspirantes morenistas llevaban ventaja, bastante, con sus giras, espectaculares y entrevistas por doquier. En cambio, la única mujer panista registrada por el Frente Amplio por México carecía de todo eso. Pero todo fue que la propia Xóchitl tocara la puerta de Palacio Nacional, para empezar un camino que apenas empieza a recorrer.

Y es que de un día para otro la presencia de Xóchitl Gálvez en la contienda por la Presidencia de la República fue notoria y mediáticamente visible. Ella deja de lado lo que las encuestas le adjudicaban como jefa capitalina, por encabezar el bloque opositor para darle un respiro y conquistar mayores espacios como candidata a la presidencia de México. Con un prestigio en la iniciativa privada, que a diario el presidente López cuestiona sin miedo a morderse la lengua por el capital que de la noche a la mañana amasaron sus hijos, además de su trayectoria política, se presenta como la mejor carta de la oposición: no vive exclusivamente de la política y los partidos, desempeña laborales altruistas, no tiene cola que le pisen y es el tiempo de las mujeres.

La hidalguense tiene un estilo muy propio. Es una política auténtica, transparente, sin apariencias; conecta con la gente, con todos los sectores por su peculiar forma de ser, a los formales le transmite confianza y esperanza, con los alivianados conecta de maravilla. Mujer sencilla, directa y honesta. Hay con qué hacerle frente a lo que venga… que hablarán muchos, claro, si no fuera así no sería la candidata ideal para dar guerra, si no dijeran nada al respecto dudaría de que pudiera ser la abanderada. De que dará de qué hablar, no hay duda; de que la señalarán, ya lo están haciendo y es de esperarse. Lo repito, hablan de ella porque ven a una candidata, si no los de enfrente seguirían con sus espectaculares, reuniones y demás publicidades confiando en su trabajo, sin pendiente alguno.

El rápido posicionamiento de Xóchitl Gálvez como la candidata favorita a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México en el 2024 representa un desafío y una oportunidad para la política mexicana, tanto para ella como para la vida pública. Su inclusión como candidata presidencial no sólo evidencia la búsqueda de alternativas políticas por parte de los ciudadanos, sino también abre la puerta a una mayor representación y participación de las mujeres en la política del país. Sin embargo, Gálvez enfrenta desafíos significativos en su camino a la presidencia más teniendo todos los reflectores obligados con López Obrador, y su éxito dependerá en gran medida de su habilidad para generar apoyo popular y consolidar alianzas efectivas.

