¿Y ahora qué sigue?

Quiero iniciar esta columna advirtiendo que la escribo horas antes de la elección del Estado de México y Coahuila. Por obvias razones, no hay resultados oficiales pero sí muy previsibles. Mi apuesta es que la coalición del PRI/PAN/PRD gana Coahuila, no por ellos, sino por la división que Morena tuvo al interior y que su candidato más fuerte se fue al PT; y en el Estado de México, es que pierde el PRI/PAN/PRD y esto sí que será un gran tema.

El Estado de México no sólo representa el último bastión real del PRI, de donde sacaban la mayor parte de su recurso para las grandes campañas, de donde salían los grandes personajes que mandaban, sino que también es el estado que más población tiene y eso es muy importante.

Este domingo se mandó un mensaje a todo el país. Lo importante será ver quienes lo entendieron. El domingo fue la prueba de fuego para ver si la alianza opositora realmente funciona. Solo compitieron dos bandos (recuerden que Movimiento Ciudadano, no participó) por lo tanto, las personas que querían ver cómo se comportaba una elección solamente entre dos, ahí tuvieron su experimento. Es importante reflexionar: ¿es esto lo que esperamos de la oposición?¿los panistas están de acuerdo con las formas priistas y viceversa?

Yo creo que esta elección va a ser el principio del fin de esa coalición. Veo muy complicado que se puedan dar los resultados esperados. Ojo, no digo que sea imposible que se le gane a Morena, pero creo que la forma es fondo y esta forma la veo muy complicada.

Creo que a partir de este fin de semana, se empezarán a romper las ligas que están ya muy estiradas y veremos cambios importantes. Espero que así sea, porque es un hecho que no se ha generado la confianza en la población para volver a captar ese voto. Espero que se de un fuerte estrujamiento para que se reaccione rápido y se concentren las fuerzas en un solo objetivo: mantener un equilibrio en los poderes y eso solo significa, ganar una mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.





Hasta la semana pasada, las piezas del ajedrez ya estaban prácticamente repartidas. Las listas plurinominales ya están conformadas, los distritos ya repartidos, etc. El problema es que esas reparticiones se dan para mantener equilibrios entre los grupos internos de los partidos, pero no con la visión de poner personas que atraigan votos que no se tenían. Romper este paradigma por parte de las dirigencias de los partidos es sumamente complicado. Nadie está dispuesto a ceder el poder, ni aunque signifique perder el país.

Prefieren perder elecciones, antes que ceder espacios a personajes limpios, atractivos en cuanto a su trayectoria, capacidades, cualidades, etc.





Yo espero que este fin de semana, rompa pactos oscuros que están sosteniendo la alianza y realmente se haga conciencia del camino a seguir. Solo quedan 365 días para alcanzar a armar una agenda que logre generar una mayoría en las cámaras y que siga fungiendo como un dique de contención. Si todo permanece igual, no esperemos victorias el próximo año. Diría el gran Albert Einstein: solo un loco cree que haciendo lo mismo, obtendrá resultados diferentes.