Y arrancan…

Estimado lector, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, así como no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante, o póngale el sujeto que desee.

Empiezan hoy las campañas locales en los estados donde habrá ejercicios locales, en Chihuahua es el caso, de todos los escaños menos el de gobernador, a mi parecer es una elección diferente a las que hemos estado viviendo en los últimos años, los que tenemos memoria de elecciones, y será la primera para una generación que ha vivido bajo el esquema de la violencia como normalidad y con las famosas becas que este gobierno federal empezó a asignar a muchos jóvenes.

Será una campaña “corta” por decirlo de alguna forma, pero estará revuelta con la campaña federal de diputados y senadores, quienes ya tienen un tiempo en campaña, una que ha sido un poco gris, ya que muchos candidatos no han tenido recursos con que talonearle ni con que llegar a presentarse con las personas.

Se dice y quizás sea verdad, que esta es la madre de todas las elecciones, ya que en esta se decide si se perpetúa el cambio de régimen hacia uno donde el presidente sea el que dirige completamente los destinos de los gobernados sin acotación de otros poderes, o la posibilidad de la continuidad del país que se venía construyendo de treinta años atrás hasta hace seis.

Las reformas aprobadas de amparo y afores, prenden focos de alerta, porque empiezan a preverse cambios en los que los recursos para inconformarse dejan de existir y los recursos privados pasan a disposición del estado para ser gastados en lo que el mandatario considere más adecuado.

El abstencionismo es el fantasma a vencer y la violencia, así como las amenazas a la población, un distintivo que no se había hecho tan presente como hasta hoy.

Es importante ejercer el voto, lo invito a que sin abrumarse de más, aunque está difícil, lo sé, visualice a sus candidatos y estudie las propuestas y escoja al que más le convenza, lo invito a que invite a muchos de sus conocidos a ejercer el voto, a que busque a sus jóvenes cercanos y les pida que salgan a votar, y a que ud vaya a votar, México necesita una elección nutrida para que realmente sean la mayoría de los mexicanos quienes decidan el futuro de estas nuevas generaciones que cuentan con menos conciencia de su situación y que enfrentan mayores retos que los que enfrentaron generaciones atrás.

Este dos de junio, salga a votar, es un deber y una obligación como ciudadanos. Gracias. AECH. Hasta la próxima.