¿Y el fondo para desastres naturales? FONDEN

Esta semana hemos visto con claridad, lo importante de un fondo para desastres naturales, pero no podemos dejar de ver también el gran desastre que es la sequía en nuestro estado y en muchos estados del país, nuestros productores y ganaderos están sufriendo el desastre que es la falta de producción y la muerte del ganado.

Me enfocaré en lo que sucedió está semana, un huracán de grandes dimensiones que azotó principalmente la costa del estado de Guerrero, se afectaron muchas poblaciones y ciudades, pero lo más importante se afecto a la ciudadanía, por lo pronto tenemos conocimiento de 27 personas muertas y cuatro desaparecidas; errores muchos, desde la alerta, hasta la prevención.

También quiero compartir con ustedes la importancia de los fondos y fideicomisos, no todos son opacos, no todos se hicieron para disfrazar la corrupción; muchos se hicieron para solventar el sufrimiento y minimizar las pérdidas, humanas y materiales.

Hasta 2020 existía un Fideicomiso para atender desastres naturales, su operación era ágil y tenía como objetivo atender de manera inmediata a la población que se viera afectada por desastres naturales.

A partir de 2021, para atender desastres naturales se asigna una partida presupuestal administrada por la SHCP consignada en el Ramo 23, en el ejercicio fiscal de 2023 la partida presupuesta aprobada fue por $17,156.8 millones de pesos, de los cuales al segundo trimestre de 2023 fueron aplicados 5,398 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 2018 el Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales” tenía un saldo de 8,380.2 millones de pesos.

En octubre de 2020 se aprueba la desaparición del Fideicomiso FONDEN, teniendo recursos al 31 de diciembre de 2020 por un monto de 27,602.2 millones de pesos .

Al segundo semestre de 2023, la extinción del Fideicomiso lleva un avance del 43%. En los informes no se informa si existen o no recursos en el fideicomiso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la LFPRH, se informa que en el periodo enero-junio de 2023, los recursos transferidos con cargo a las previsiones presupuestarias para la ejecución de programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, ascendieron a 5,398.0 millones de pesos (mdp).

Lo anterior es importante comentar que los recursos no ejecutados en el ejercicio que fueron designados, se tienen que reembolsar a la hacienda pública. No se acumulan en el caso de no haber en el ejercicio algún desastre. Es por eso la importancia de tener el “ guardadito”.