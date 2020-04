¿Y el plan energético?

La industria energética está esperando con curiosidad qué van a presentar como plan de construcción del sector energético con el precio del petróleo a 10 dólares el barril. Justo cuando se espera un recorte el discurso oficial será mantener la Refinería de Dos Bocas, un plan de hasta 15 mil millones de pesos para el Sistema Nacional de Refinación y la creación de contratos de servicios. No hay apertura, no hay asociaciones. Nada nuevo, puro dinero del Estado.

En este momento, dicen los que saben, lo más valioso sería garantizar el pago más que relanzar los proyectos que se tienen y que no son la mejor opción. Ayer dijo el presidente: “No tenemos deudas en Pemex, se está pagando a contratistas y proveedores” y los contratistas siguen preguntando, porque no pueden meter sus facturas y porque no les han pagado, se calcula que el atraso ya está cercano a los 30 mil millones de pesos.

Buzos

1. Desde enero de 2015, la SHCP, de Luis Videgaray, recortó 62 mil millones de pesos al presupuesto de Pemex y se detuvo la reconfiguración de las refinerías y proyectos de gasolinas y diésel de Ultra Bajo Azufre. Hoy, la industria automotriz no cuenta con el combustible necesario para que sus vehículos nuevos funcionen. Pemex provee 75 por ciento de diésel en el país y se amparó frente a la NOM-016 de la CRE, que obliga a los expendedores de diésel a sólo comercializar diésel limpio. El 18 de diciembre pasado, la CRE amplió el plazo para que Pemex pudiera cumplir, pero el mensaje es que no habrá diésel UBA hasta que esté lista la refinería de Dos Bocas.

La CRE debe presentar una propuesta definitiva para modificar la NOM-016 en dos meses. Busca que el combustible cumpla con la NOM-044 de SEMARNAT, que establece que, a partir de enero 2021 todos los motores para vehículos pesados deben usar diésel UBA.

El problema es que frente a enero de 2019 ya hubo una caída de 30 por ciento en la importación y producción de diésel y entonces no queda claro qué espera la CRE para modificar la norma.

La falta de disponibilidad de diésel limpio se va a convertir en un verdadero problema para la industria automotriz y los transportistas. Si no se garantiza el abasto o se modifica la norma afectarán las cadenas logísticas, complicarán el traslado de bienes e insumos y, ante la crisis en la industria automotriz es indispensable que la CRE modifique la NOM-016, de acuerdo a la disponibilidad real de diésel UBA, para que así las autoridades ambientales hagan lo propio.

De otro modo, la industria automotriz, una de las más impactadas por la crisis del COVID-19, será seriamente afectada. Si querían parar a la industria -en un contexto de por sí complicado- lo van a lograr.

2.-Las firmas de la industria de alimentos y bebidas son las que podrían salir menos afectadas de la crisis del COVID-19. Arca Continental, de Jorge Santos, mejoró su cadena logísitica y energética y con diversificación geográfica, sus finanzas podrían librar los estragos de la crisis. S&P Global Ratings ratificó su nota de ‘mxAAA’ con perspectiva estable, para esta firma y la de su subsidiaria, AC Bebidas.

3. ¿Alguien sabe si va a haber Horario de Verano? Es en serio, nos dicen que dentro del gobierno no lo quieren por neoliberal. Ya nos enteraremos pronto, se supone inicia este domingo, pero no se ha dicho nada hasta ahora.