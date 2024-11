¿Y la calidad de aire en Chihuahua?

En días pasados tuve la oportunidad de visitar la Subdirección de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de México, a lo largo del recorrido los especialistas nos mostraron como mediante aparatos tecnológicos especializados y ensayos de laboratorio logran medir la calidad del aire que se presenta diariamente.





Al iniciar el recorrido nos explicaron acerca de los contaminantes del aire que se monitorean de acuerdo a la regulación de la Organización Mundial de la Salud ,los cuales reciben el nombre de contaminantes criterio. Estos contaminantes criterio consisten en ozono (este gas inflama el sistema respiratorio provoca tos e incluso cáncer de pulmón), bióxido de azufre (irritación en ojos, garganta), monóxido de carbono (provoca que la disponibilidad de oxígeno en el cuerpo se reduzca también afecta el funcionamiento del cerebro y el corazón), óxido de nitrógeno (infecciones respiratorias) partículas en suspensión (agravan el asma, enfermedades cardiovasculares, relación con la mortalidad) y plomo (altamente tóxico).





Para mitigar estos daños contamos con legislación y política pública que si bien debe actualizarse es el instrumento para prevenir el deterioro de la calidad del aire en las distintas ciudades. Por estas razones les comparto alguna información respecto a la calidad del aire y los centros de calidad del aire en nuestro estado.





En Chihuahua contamos con 5 sistemas de monitoreo de calidad del aire (no todas están en operación) por norma se establece que sólo los municipios de más de 500,000 habitantes deben medir sus contaminantes aunque esto no excluye que otros municipios lo puedan hacer voluntariamente y creo que seria importante saber la calidad del aire sobre todo en ciudades con gran actividad agrícola como Cuauhtémoc, en donde los pesticidas se esparcen con helicópteros, como estará la calidad del aire que respiran todas esas familias.





Dentro de estos sistemas el primer sistema está a cargo del gobierno del estado y tres administrados por los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ojinaga así como extra en ciudad Juárez administrado por la UACJ. Entre todos suman 18 estaciones de monitoreo 3 en Chihuahua,12 en Ciudad Juárez y 3 en Ojinaga.





Les quiero compartir por último unos datos que me parecen relevantes para que sepamos el estado no solo del monitoreo en nuestro estado si no el estado del aire que respiramos todos los días: en Chihuahua aproximadamente 40 días al año tenemos por lo menos un contaminante por arriba de los límites establecidos y en Ciudad Juarez 295 días al año tenemos un contaminante presente y 23 días dos contaminantes presentes, es entonces una realidad que en Chihuahua contamos con un problema de mala calidad del aire con todas las consecuencias que esto implica y no contamos con políticas públicas para mitigar el mismo.





Con todos estos daños a la salud y al ambiente podemos entender que es de suma importancia contar con política pública eficiente de control de calidad del aire y con centros de medición eficaces que realicen mediciones diarias y no intermitentes. Tenemos entonces mucho por hacer en nuestro estado en el tema de calidad del aire para poder acceder todos a nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano.





Maestra en Derecho Constitucional y Administrativo.

Abogada especialista en derecho ambiental.