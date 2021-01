¿Y las vacunas, apá?

Un tema que ha estado de moda en los últimos días es la vacunas contra el coronavirus o Covid-19, donde nuestras “ilustres” autoridades federales que llegaron a Palacio Nacional nos quieren ver la cara o de plano ellos son lo que creen que somos, un análisis simple pone en descubierto el engaño o falsedad con que se está tratando este tema tan delicado, que es de vida o muerte.

La vacuna que se supone compró el gobierno de México es la de Pfizer, creada en base a una nueva tecnología llamada RNA mensajero. No es el virus en la vacuna, son instrucciones para que nuestro cuerpo produzca la inmunidad contra el Covid-19. Su eficiencia es del 94%, sólo que su manejo es delicado, ya que tiene que ser transportada y guardada a -70º centígrados, para lo cual no estamos preparados, y ¿sabe quién va a ser el encargado de toda la logística de la vacuna? Quien ha estado manejando todo desde que llegó este nuevo gobierno hace dos años: el Ejército, quien merece todo mi respeto, pero no están preparados para ello, como tampoco para construir el aeropuerto de Santa Lucía o administrar el Tren Maya una vez que lo terminen. Algo huele muy mal que todo en este país lo esté manejando el Ejército.

En una Mañanera, el responsable de la pandemia, López-Gatell, dijo que tenían muy bien definida la estrategia de vacunación y que diariamente serían de 6 a 8 mil personas vacunadas, para alcanzar la meta. Estados Unidos está vacunando un millón diario, para sus 300 millones de habitantes, en este 2021 terminan de vacunar a toda su población. Nosotros, de 8 mil diarias, nos va a llevar 15,750 días, es decir ¡¡43 años en vacunar a los 126 millones de mexicanos!! ¿Nos quieren ver la cara o ellos son tontejos?

Por otro lado, el que se siente Mesías declaró desde su púlpito mañanero que iban a tener 10 mil centros de vacunación en el país, que son los centros de bienestar a donde acude la gente a recibir sus apoyos de dinero que anda regalando este gobierno, es decir que se vacunará sólo a los afiliados a Morena, con un claro manejo político, que nunca se había visto con los gobiernos de PAN o del PRI, ni con el terremoto del 85, ni con la influenza H1 N1. Pero además es un engaño vil. El primer envío de vacunas fue de 49,000, lo que nos da para menos de cinco vacunas para cada centro de bienestar, se imaginan el costo que va a tener la entrega de cinco vacunas en cada uno de los 10 mil centros de bienestar en todo el país. ¿Sabrán los siervos de la nación aplicar la vacuna? La verdad que me da miedo. ¿Cómo le van a hacer para transportar y mantener las vacunas a -70º C?

No cabe duda de que estamos en los últimos lugares en cuanto al manejo de la pandemia, según la OMS, y ahí seguiremos con este gobierno tan inepto.

Como dijera aquel comercial: ¿Y las vacunas, apá?

En Estados Unidos ya se puede adquirir o se pueden poner la vacuna en las farmacias WALGREENS o en CVS, a precios muy razonables, cuando aquí en México no sabemos ni qué andamos haciendo, no cabe duda que nos tocó un gobierno de lo peor, como nunca en la historia de México.