¿Y nuestras libertades?

Por: Patricia Terrazas





En este hermoso país seguimos empujando al precipicio, sí por acción o por omisión, explico:





¿Se dieron cuenta de la gravedad de aprobar una ley electoral con efecto retroactivo?, ¿se dieron cuenta de la aprobación de una ley electoral regresiva?, ¿se dieron cuenta de la aprobación de una ley que limita nuestros derechos a elegir a nuestros representantes?

La propuesta del presidente está muy lejos de lo que el discurso dice, habla de que se acabarán los plurinominales, pero la verdad es que ya todos los diputados serán plurinominales, esto es que nos quitan la libertad de elegir.

Otro tema importante es el costo y el gran castigo que hacen a los partidos políticos, creo que es la gran oportunidad para mejorar, pero no olvidemos leer la letra pequeña, porque eso no es verdad, para poder hacer más pequeño al INE es necesario quitarle presupuesto, por eso quitarían los órganos regionales, así es que todo se manejaría desde el centro de la república, si eso sucediera, les quitaríamos la responsabilidad a los ciudadanos de cuidar las elecciones. El ahorro es para que alguien que no conoce a los vecinos decida, ya ven en los 70 se caía el sistema y se robaban las elecciones.

El presidente no sabe escuchar a los ciudadanos, el presidente después de ver la marcha de ciudadanos el 13 de noviembre quiso mostrar fuerza al costo que fuera, y mandó comprar tortas, pasar lista y contratar transporte, eso nos cuesta a todos, la corrupción nos cuesta a todos.

Él contrató su evento, hizo su marcha, dio sus bebidas, sus tortas y tomó lista. Los que no fueron ya tendrán consecuencias y también los que fueron, ya podrán aspirar a un trabajo en el gobierno, o hasta una candidatura.

Esas personas todos los días pierden libertades, los que fueron y los que no… porque dejan de ser libres.

Así como la marcha también organizó el plan “B” de la ley electoral, como la constitucional “NO PASÓ”, pues nuevamente compró su plan “B”, y así perdió libertades Cuba, después Venezuela, Nicaragua y ahora… ¿ Perú?

Es por eso que hago un gran énfasis en la pérdida de las libertades.

Le quitan dinero a educación, a infraestructura, también a las actividades primarias, en fin a las actividades productivas. Se gastan el dinero de todos en limitar nuestras libertades, le roban a los jóvenes la oportunidad de luchar y prosperar, les roban la ambición de ser aspiracionistas, porque con los programas clientelares se les da sin exigirles.

Esta semana se ha dado un gran debate en la Cámara de Diputados, se le quita autonomía al tribunal administrativo, se nos roba la libertad de defendernos en los tribunales sobre todo a las actividades productivas.

Cierro con una reflexión:

No hay en verdad, no puede haber , ningún argumento capaz de justificar, en ningún caso imaginable, el recurso político a la masacre. Este es un instrumento que la política excluye por principio de todo el ámbito de su autoafirmación, en tanto que ella es la actividad que reproduce sólo la forma de esa sustancia especial la socialidad humana, la política comienza donde termina la violencia; donde el poder deja de legitimarse por la amenaza de la fuerza y pasa a hacerlo por la autoridad que emana de esa misma socialidad. Y la historia sólo puede ser historia de la política; cuenta los hechos a partir de los esbozos de sentido que la política trata de imprimir en el progreso, en la sucesión caótica, de imposiciones violentas de forma sobre la sustancia social, imposiciones inclinadas por naturaleza al empleo de la masacre.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com