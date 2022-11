¿Y quién defiende a la Defensoría de Oficio?

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A.C.

Por: José Martínez Frausto (*)

Colaboración

Hace unos días, el director de la Defensoría Pública del Estado, dependiente del Poder Judicial estatal, hizo declaraciones sobre la carga de trabajo que tienen, con más de diecisiete mil asuntos, la mayoría defensas penales.

¿Cuáles son las funciones de esta institución en materia penal? Pues defender desde un principio a las personas a quienes se les imputa la comisión de delitos del fuero común, que no pueden o no desean contratar los servicios de defensores particulares.

Lo anterior significa que la actividad que desempeñan los defensores públicos es de especial relevancia, pues deben estudiar con mucha atención las carpetas de investigación que se les asignan, preparar las estrategias de defensa, realizar actos de investigación, preparar los medios de prueba pertinentes, etcétera, pues de su acuciosidad puede depender la libertad y el patrimonio de sus defendidos.

No obstante lo anterior, quienes integran los Consejos de las Judicaturas y los magistrados o ministros que los presiden, desde siempre han visto a la defensoría pública como el área menos importante en la estructura de la administración de justicia, ya que los defensores públicos perciben menos ingresos económicos que los que se asignan a auxiliares como lo son los secretarios, siendo que dichos defensores son partes procesales en las causas penales y civiles, lo que no ocurre con los secretarios, quienes ciertamente realizan un trabajo de mucha importancia, pero su función es operativa,, no ejecutiva como la de los defensores, quienes deben tomar decisiones de las que puede depender una libertad o una sentencia de condena, en materia penal, o bien un beneficio o un grave daño en asuntos de lo familiar.

No omito señalar que los defensores públicos del Estado tienen percepciones menores a la mitad de lo que reciben los defensores federales.

Por ello, muy respetuosamente hago petición a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que al tiempo que instruya al director de la institución, establezca los mecanismos de capacitación y supervisión a los defensores para que realicen un trabajo de excelencia en favor de sus defendidos, también provea a que se les otorgue un aumento significativo en sus percepciones.

Esperamos que públicamente se pronuncie al respecto.



(*)Ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C.