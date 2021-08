Y si nos ponemos optimistas… ¿Qué nos dejó realmente la consulta?

Por Laura Cristina Acosta

Bueno, evidentemente la participación ciudadana del domingo pasado no alcanzó para ser vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio. ¿Pero, hay algo más allá de eso? Si, sin duda.

Los ejercicios de democracia directa -como la Consulta- han cambiado rumbos en diversas latitudes del mundo y aún cuando por ahora en México millones de personas consideran que ese no es nuestro estilo, conviene analizar algunos aspectos interesantes de lo ocurrido después de la consulta -porque lo que pasó ese día, ya todos lo sabemos-.

Primero. Sobre la poca afluencia en las urnas, además de cualquier lectura que se le quiera dar, evidencía que tenemos un amplio camino por recorrer en cuanto a participación democrática, pero sobre todo un arduo trabajo que hacer en temas de sensibilización sobre víctimas, verdad, memoria, justicia y derechos humanos. Pues no podemos olvidar que si bien la pregunta era casi incomprensible, hablaba -al final- de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esto debería mover no a 7 millones, sino a países enteros.

Segundo. Este ejercicio llega a ampliar los horizontes en cuanto a participación ciudadana, pues el hecho de que casi 7 millones de mexicanos y mexicanas hayan estado en contacto con un mecanismo de democracia directa por primera vez en la historia del país, ya nos deja pintar panoramas diferentes. A partir de hoy no debe extrañarnos que conceptos como “Democracia Participativa” “Consultas” y hasta “Revocaciones” formen parte del vocabulario común y del abanico de posibilidades. -Ya de su correcta y legítima aplicación hablaremos después, hoy estamos siendo optimistas-.

Tercero. Si la mayoría de electores decidió no participar, podemos interpretarlo también como una forma de expresión, como una contundente postura sobre el tema. Y es que de acuerdo a cifras oficiales, Chihuahua fue de las entidades con más baja participación en las mesas receptoras, pero no nos engañemos, los porcentajes no varían mucho de una Entidad a otra, excepto por cuatro que repuntan, la asistencia mínima es generalizada y esto viene a hablarnos -recuerde, siendo optimistas- de una sociedad que no se conforma con proyectos ambiguos o propuestas que no son capaces de clarificar sus medios ni sus propósitos y que si no ofrecen como condición viabilidad y congruencia, las y los ciudadanos no serán partícipes de ellas.

Cuarto.

Si volvemos la vista a los orígenes de la Consulta, tenemos un Presidente de la República que propuso y difundió el tema, tenemos a un ministro de la Suprema Corte que tuvo como primera opción oponerse y resolver sobre su inconstitucionalidad -recuerde usted la premisa fundamental: “la justicia no se consulta”- después, tenemos un pleno de la misma Corte cambiando de opinión -y también cambiando la pregunta- para que la Consulta pudiera llevarse a cabo y el pueblo decida si quiere o no iniciar procesos para esclarecer decisiones políticas del pasado -aunque se publicitara como juicio a expresidentes-.



Cuarto bis. Lo que no teníamos, era un Presidente aceptando a escasas horas después de la Consulta -lo que ya todas y todos sabíamos o decíamos- que sus resultados no influyen en los procesos de justicia, “que no se descarta la posibilidad de juicios ya que la autoridad tiene el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales”[1]-claro- sin embargo, esto es preocupante, pues por un lado confirma que los millones de ciudadanos y ciudadanas que no salieron a emitir su opinión, tal vez tenían razón y por otro cuestiona la causa por la que casi 7 millones de personas ahí estuvieron. ¿Entonces…?

Quinto y último. Bueno seguro que hay muchas otras cosas después de, pero por hoy no quiero terminar sin decir que -siendo optimistas…- más allá de la Consulta, hoy México puede decir que tuvo un acercamiento -sí sutil, sí tímido y quizá también accidental- pero en fin, tuvo un acercamiento real a anhelados procesos de justicia, memoria y verdad para las víctimas. Y, creo que en esto podemos coincidir: eso siempre tiene que ser algo bueno.

[1] Conferencia matutina del Presidente de la República de fecha lunes 02 de agosto del 2021.

