Por. Mario Ramírez

Después de un torneo lleno de records, victorias y goleadas aplastantes, el Club América quedó fuera del Apertura 2022. Muchísimas veces se ha criticado en este espacio el formato de competencia de la Liga MX, sin embargo esa es nuestra realidad, esas son las reglas del juego y a eso hay que adaptarse. Y es ahí precisamente donde las Águilas han fallado en los tiempos más recientes; adaptación.

El América, tanto con Santiago Solari como con Fernando Ortiz logró dominar a la perfección la fase regular, primera parte del torneo. El impresionante y escandaloso porcentaje de victorias con dos entrenadores diferentes consecutivos ha sido algo nunca antes visto en la historia de nuestra liga. Pero sabemos que en nuestro futbol de poco (o literalmente nada) sirve hacer una buena fase regular, pues no es más que un proceso largo e innecesario para determinar los puestos para el torneo de copa, esa fase posterior llamada liguilla, esa fase que finalmente decide al campeón, esa fase donde al América le ha faltado ese último “punch”.

Al final de cuentas, y por lo pronto, este América del Tano Ortiz será recordado únicamente por la estadística, a la cual nutrió en demasía durante 17 jornadas y una serie de cuartos de final que jamás se olvidará en Puebla. ¿Y todo para qué? para sólo querer ser olvidado lo antes posible por el aficionado azulcrema, pues terminó por ser uno más del montón de 17 equipos que no levantaron el título, el cual se decidirá entre Pachuca y Toluca este fin de semana.

Ahora bien, a pesar del fracaso de este torneo y desafortunadamente para la enorme comunidad anti-americanista, es más que evidente que las águilas se encuentran cada vez más cerca de su próximo título, un dominio tan aplastante y ya longevo en fase regular, entregará sus frutos más temprano que tarde, el patrón indica que se está en el camino correcto. Será cuestión de otro semestre para determinar si el América puede conseguir su título 14 o si seguirá nutriendo al anti-americanismo con otra eliminación.

Analistas, periodistas, aficionados e incluso personas que nunca se sientan a ver un partido desean para su entretenimiento ver la eliminación del club más ganador de México. Y es que se le vaya al equipo que se le vaya, hay que admitir que es demasiado sencillo ser anti-americanista. La postura de 17 equipos vs 1 otorga unas probabilidades de éxito altísimas torneo a torneo, y en las 13 ocasiones donde ha ganado ese “1”, se le acusa de haber comprado árbitros y listo, asunto resuelto. Y para nada es queja, no tengan duda de que la rivalidad más importante de la Liga MX no es entre dos clubes, sino entre dos ideologías: Americanismo vs Anti-americanismo.

