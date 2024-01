Para despedir el año 2023, el presidente López continúo haciendo lo que le pega en gana, como si no tuviéramos leyes en este país. Ya ven que lo ha dicho varias veces “No me vengan con que la ley es la ley”, es decir aquí el que manda soy yo.

Casi en secreto, mando un paquete a la bolsa de Nueva York, bonos de deuda soberana de México por $7,500 millones de dólares, la más grande que se tenga memoria, no solo de México, sino de cualquier país de América. ¿Para que es esa enorme cantidad de dinero? Si, para la secretaria preferida de este sexenio: la secretaría de la defensa nacional, es decir el ejército, para que pueda terminar las obras faraónicas, que ya han inaugurado varias veces, y todavía no producen beneficio alguno, como el tren maya, la refinería dos bocas, que no produce ni un litro de gasolina, el aeropuerto que nadie usa, la nueva compañía de aviación, en la que nadie quiere volar.

El otro atropello de la semana es con la salida de “la fiscal carnal”, Ernestina Godoy, por no haber obtenido los votos necesarios en el senado de la república para su ratificación y ponen en su lugar a Ulises Lara, que es licenciado en sociología, cuando la ley dice que para ser fiscal, se necesita ser licenciado en derecho, es decir ser abogado. Para la 4T ese no es problema, en 24 horas no solo le consiguieron titulo y doctorado en derecho, por universidad patito, y la secretaria de educación pública le otorgó su cedula profesional. El nuevo fiscal carnal, Ulises Lara, es de la generación 2024-2024-

Otro atropello en esa misma semana fue el encarcelamiento de 21 científicos, que fueron acusados de lo peor, lavado de dinero, crimen organizado, malversación de fondos, etc. Los acusan de haber aceptado fondos federales por $2.5 millones de pesos y que fueron aceptados antes del 2019 y en esa fecha se modificó la ley para que no aceptaran fondos federales. Aquí si hay que cumplir la ley, ley que no aplica porque ninguna ley puede ser aplicada en retroactivo según el artículo 14 de la constitución. En lugar de perseguir y encarcelar a los verdaderos narcotraficantes, pero no esos son bien compas y socios de ya sabes quién.

Latinus, noticiero que dirige Carlos Loret de Mola, descubrieron al otro hijo de López Obrador que faltaba de verse como como el traficante de influencias, ya que los otros dos hijos, sin empleo, se dan vida de millonarios, por todo el trafique de influencias de las cuales reciben muy buen dinero. Este último hijo llamado Gonzalo y apodado “Bobby”, acaba de descubrirse que él es el traficante de influencias en la construcción del tren maya, con ganancias de cientos de millones de pesos.

Silencio sepulcral en el palacio de gobierno, para el presidente no pasa nada y es mejor perseguir científicos y conseguir títulos universitarios en 24 horas, que detener a su familia que están en la corrupción, a todo lo que da y que dicen combatir.





Quien debe de respetar y defender las leyes, es el primero en violarlas. Yo creo que el pueblo, bueno y sabio, ya debe de decir ¡YA BASTA!