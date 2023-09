Ya basta tartufo

El gran tartufo ya debe ponerse a gobernar, porque en estos cinco años como presidente electo se quedó en eso, un candidato que tiene todo ese tiempo en campaña permanente no sólo en su partido Morena, sino que se mete en otros partidos, queriendo mandar en todo.

Tartufo, según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como aquella persona hipócrita y falsa, es decir mentirosa, por eso el Jefe Diego Fernández de Ceballos no baja de tartufo al inquilino de palacio.

El gran tartufo ha sido realmente grotesco durante su mandato, que sólo ha mandado tarugadas, como un aeropuerto que construyó, que no tiene vuelos. Un Tren Maya que destruyó el medio ambiente y que no va a ninguna parte y que avanza a sólo 20 kilómetros por hora y debe pararse en cada estación a recargar baterías, porque es eléctrico y para variar no previnieron eso. Una refinería que no refina, aunque ya sacó un litro, no de gasolina, sino de nafta, que no sirve de nada si no se manda a otra refinería, donde la conviertan en gasolina. Interminable la lista de tarugadas, por decir lo menos, del gran tartufo.

El gran tartufo se la ha pasado anunciando grandes cosas, que a la hora no cumple nada, es una mentira más. De las últimas mentiras, acaba de anunciar que para fines de este año tendremos una gran farmacia (ya se olvidó de que seríamos mejor en salud que Dinamarca), una gran bodega, que tendrá todos los medicamentos necesarios, incluyendo medicinas de todo el mundo y de ahí se surtirán a cualquier parte del país que se necesiten y en 24 horas las tendrá disponible el paciente, sólo que al mismo tiempo manda su propuesta para el presupuesto anual federal al Congreso de la Unión, bajándole 122 mil millones al Sector Salud, es decir, no sólo es mentira la súper farmacia, sino es un verdadero engaño, sabe de antemano que no va poner la gran farmacia.





Más engaños, la pantomima de elección del candidato a suceder en la presidencia, donde el gran tartufo eligió a los aspirantes, les ordenó que renunciaran a sus puestos, les prohibió que se entrevistaran con los medios de comunicación, porque son neoliberales, etc. etc. De antemano se sabía que la elegida era la corcholata Claudia, los demás entraron por quedar bien con el gran Tlatoani. Hubo resultados que llamaron la atención, por ejemplo, su gran amigo Adan Augusto pierde ante Noroña, ¡Qué vergüenza!

Así que ahora el pataleo de Marcelo Ebrard, yo no se lo creo, es un engaño más del gran tartufo. Ya debe haber acuerdo con el partido Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja, propiedad del expriista Dante Delgado, para convertirlo en su candidato, ya que se le bajaron sus dos principales propuestas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el hijo de Luis Donaldo Colosio, candidato muy querido que fue asesinado y ahora su hijo sonaba fuerte por MC, pero anunció que no iba, porque él no sería quien destruyera la unidad del Frente Amplio por México, misma razón de Alfaro. A MC le queda sólo Samuel Garcia, un joven gobernador de Nuevo León, donde no ha hecho buen papel y el otro posible es Ebrard.

Ya póngase a trabajar, señor tartufo.