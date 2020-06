Ya falta poco

Mantenerse en casa ha sido muy complicado para casi todos, a estas alturas la gente está harta del encierro, del Covid-19; de que gran parte del contacto social sea ví webcam. Asimismo, de las incongruencias de la Secretaría de Salud, pues finalizaron la campaña Sana Distancia a principios de este mes, pero actualmente el país tiene el mayor número de contagios y muertes.

Y es que lo absurdo ha sido la constante durante esta pandemia. La mayoría de los bancos disminuyó su personal, principalmente los que tienen contacto directo con clientes, además restringieron el acceso, bien, pero no consideraron que son una empresa primordial, entonces decenas de usuarios tienen que hacer largas filas afuera, amontonados, pues no hay espacio, con enorme riesgo de contagio. Por otro lado, las paqueterías han incrementado sus operaciones, pues al estar tanta gente confinada en casa, se han refugiado en internet y una gran cantidad de ellos realiza compras en línea. Esas empresas no se ve que hayan disminuido personal por la pandemia, pero están rebasados. Por cuestión sanitaria algunas mensajerías, no permiten más de cinco personas adentro de su oficina, bien, pero la demanda es enorme, y durante gran parte del día la gente se queda afuera haciendo grandes filas, esperando en ocasiones más de una hora para que le entreguen su paquete, poniendo en riesgo su salud. Y si no enferman de Covid, les puede dar un golpe de calor que también es peligroso, por humanidad dichas compañías deberían brindar al menos agua a sus clientes.

Muchas personas están fastidiadas o también varios lo toman a chiste, los avisos repetitivos del doctor López Gatell, donde menciona los días con los picos más altos de contagio y/o aplanamientos de curva, pero no atina a ninguno, por supuesto, debe ser muy complicado saberlo con exactitud, pero si ya se dieron cuenta de los fallos, es mejor no decir nada, hasta tener una mayor certeza.

Se le reconoce al presidente López que durante la pandemia ha estado todos los días dando la cara, sin embargo, desilusiona escuchar declaraciones desafortunadas como: “Hay que abrazarse no pasa nada”; “Esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”; “No mentir, no traicionar y no robar, ayudan a evitar la Covid 19”, entre otras. Por cierto, con ésta última se está dando un balazo en el pie, pues varios miembros de su gabinete resultaron contagiados. Asimismo, las recientes fricciones entre presidente y algunos gobernadores no ayudan en nada, la unión es fundamental.

Nadie sabe cuándo terminará esto, sin embargo, la humanidad a través de los años ha superado pruebas parecidas, incluso más complicadas, por ejemplo, de 1918 a 1919, la influenza afectó a 500 millones de personas y mató a 20 millones. Esperemos no igualar esas cantidades jamás, y que la tormenta paulatinamente vaya menguando.

No debemos bajar la guardia, no hay que relajarse, por supuesto es difícil, pero el país continúa en riesgo, hay muchas personas que al sentirse sanas, creen que pueden realizar sus actividades como lo hacían antes de la pandemia, pero como lo mencionó la escritora Mona Gardner en un artículo que apareció en “The Atlantic” en 1941, “El periodo de incubación de la enfermedad es sumamente breve. Los pacientes son tal vez más infecciosos antes de enfermar, y por consiguiente, personas sanas en apariencia difunden rápida y ampliamente la infección”.

No se desespere, debemos obedecer, quédese en casa, ya falta poco.





@carlosaesparza

esparzadeister@gmail.com