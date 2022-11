Yo defiendo al INE

Por: Guillermo Luján Peña





No cabe duda de que cuando advertíamos que AMLO era un peligro para México, en las elecciones de 2018, ha resultado una realidad tristemente, porque logró engañar a 30 millones de mexicanos que le creyeron sus tres propuestas de no robar, no mentir y no traicionar, siendo la realidad todo lo contrario, nos roban en cantidades multimillonarias, nos mienten todos los días en la Mañanera y nos traicionan violando las leyes, habiendo jurado cumplirlas y hacerlas cumplir.

Cuatro años de mentirnos, engañarnos, robarnos y ahora se quiere robar hasta las elecciones, al desaparecer al INE, que tanto esfuerzo nos llevó durante años, poder tener un INE ciudadano, credencial de elector, así como padrón electoral con fotografía, autoridades en las casillas electorales, escogidos al azar del mismo padrón y garantizar el respeto de nuestro voto y no el que decidía la Secretaría de Gobernación, que era la que manejaba las elecciones y ya ven que se les “caía el sistema”, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en 1998. “El fraude patriótico”, elecciones a gobernador de Chihuahua en 1986 y así “ganaba” el que ellos querían y no el que el pueblo queríamos.

Claro que presentan la iniciativa del presidente, por el lado que todos estaríamos de acuerdo y hay muchos incautos que caen en la trampa y no sólo apoyan la propuesta, sino que hasta nos atacan por no estar de acuerdo. Todos estaríamos de acuerdo en disminuir los diputados y senadores, quitando los plurinominales a su mínima expresión, no tanto por lo que significa de ahorro, que, comparado con el costo de las mañaneras, no hay ahorro que valga, ya que éstas nos cuestan $130 millones al día y para lo que sirven es para mantener la imagen del Peje y para mentirnos diariamente.

Todos estamos de acuerdo en que se bajaran los sueldos y el número de consejeros electorales del INE, ya que son muy elevados, aunque volvemos a lo mismo, el ahorro comparado con las mañaneras, nada que ver.

Donde empezamos a diferir de la propuesta del Peje es que los consejeros electorales sean electos por el pueblo, “para que sea democrático”, es una tontería, ya que el resultado ya lo sabemos, ganarían los que el presidente quisiera a base de las dádivas que les da por miles de millones a todos sus becarios, por jóvenes o por viejos. Por cierto, ¿ya se enteraron de que, por disposición del presidente, podrá tomar dinero del ahorro de los trabajadores (Afores)?, decreto que pasó esta misma semana que nos distrajo con lo del INE. Ya no le alcanza el tiradero de dinero en sus obras inútiles como el AIFA, Refinería Dos Bocas y Tren Maya, además de sus programas de bienestar infinitos.

La credencial de elector desaparecería por un cartel nacional del Bienestar donde nos controlarían las dádivas de comida que nos darían, una vez que acaben con el país y todos seamos pobres, como en Venezuela, Nicaragua, El Salvador.

Por último, las elecciones serían manejadas por el gobierno, como antes, para ahorrar ese gasto tan grande que es el INE, una regresión de 30 años, para no volver a soltar el poder en 70 años.

Vamos todos a defender nuestro INE, antes de que se nos quede este mal llamado Peje por tiempo indefinido.