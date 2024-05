Yo empresario, voto y promuevo el voto

Como empresarios no podemos dejar el futuro de nuestro país a la suerte, al igual que en nuestras empresas siempre estamos buscando cuáles son las mejores alternativas para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ambientales de la empresa.

Podemos equivocarnos, así como muchas veces lo hacemos en nuestras empresas, pero lo que no podemos hacer es quedarnos inmóviles; es posible que no tengamos muchas opciones, pero siempre hay una que tenga menos riesgos, debemos descartar lo que no funcionó, evitar equivocarnos dos veces.

Al igual que en la empresa debemos tomar decisiones basadas en datos: ¿Cuál fue el crecimiento de la economía en nuestro país? ¿En qué condiciones está la infraestructura para que podamos transportarnos adecuadamente nosotros y nuestras mercancías? ¿Cuál es la seguridad que tenemos hoy para vivir tranquilamente? ¿Cuál es el estado de derecho que tenemos para invertir y arriesgar nuestro patrimonio? ¿Ha mejorado el sistema educativo? ¿Cómo están educando a nuestros hijos y a nuestros colaboradores? ¿El sistema de salud es el que se merecen nuestras familias y las de nuestros trabajadores? ¿Es adecuado lo que pagamos de impuestos por lo que recibimos como sociedad?

Hoy más que nunca como empresarios tenemos más responsabilidades, primero con nuestros grupos de interés internos, los colaboradores y accionistas; y además una gran responsabilidad con nuestros clientes, proveedores, acreedores, con el cumplimiento al gobierno, pero sobre todo con nuestra comunidad.

Por tal motivo tenemos que salir a votar, asegurarnos de que toda nuestra familia vote, invitar a nuestros amigos, vecinos y grupos WhatsApp, convencer a nuestros clientes y proveedores que voten y que incentiven el voto en sus empresas, compartir las mejores prácticas con otras empresas para que sus colaboradores lo hagan, hacer una alianza con los líderes naturales que tenemos en nuestras empresas para que ellos convenzan a sus compañeros de ejercer la participación ciudadana, y como empresas dar facilidades y premios a las personas que cumplan con esta obligación que tenemos con México.

Sé que estamos agotados de tantas campañas políticas, de tantas mentiras de nuestros gobernantes, pero sólo nos falta el último esfuerzo: votar nosotros y todos nuestros colaboradores, votar para que se mantenga la libre empresa, la propiedad privada, para que sobreviva nuestro país al gran daño que le causaron los últimos gobiernos. Un sexenio igual y posiblemente no podamos sobrevivir como empresas.

No basta con que ejerzamos nuestro derecho y cumplamos con nuestra obligación de votar, tenemos que promover el voto en nuestras empresas y comunidad, para que sea la mayoría de los ciudadanos quienes definan el rumbo de nuestro país en estas próximas elecciones.



Ing. Francisco Santini Ramos

Presidente Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com