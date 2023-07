Yo, no soy yo

Por Guillermo Luján Peña

Con esta frase empieza Xóchitl Gálvez, aspirante a ser la candidata a presidente de la república por la oposición, uno de sus tantos pequeños videos, donde está dando a conocer quién es ella, qué quiere para México, etc. El sentido de esta frase, que me gustó mucho, es decirnos que ella sola no puede ganar al partido oficial del presidente López, que necesitamos entrarle todos, para poder echar fuera a esta pandilla de corruptos, ineptos, sembradores de odio entre nosotros los mexicanos, asociados con los narcos y que han destruido a México y quieren acabar totalmente con él.

Xóchitl en tan sólo dos semanas que decide entrarle a buscar la presidencia de México, ya se ha convertido en todo un fenómeno político, mediático, no sólo en el país, sino mundialmente, hace dos días, el Washington Post, uno de los periódicos más influyentes en los Estados Unidos, la menciona como alguien con buena posibilidad de ganarle al partido oficial de Morena.

¿A qué se debe esto? A muchas razones, una de ellas es que la vida de Xóchitl es una historia de éxito, de la pobreza extrema, donde tenía que vender gelatinas en la plaza de su pueblo en el estado de Hidalgo, hasta lograr ser ingeniera por la UNAM y de ahí a fundar una empresa exitosa, reconocida en Davos, Suiza, como una de las 100 empresarias más exitosas del mundo, situación que nunca anduvo presumiendo, porque es una mujer sencilla.

Porque su manera de hablar es muy simple, ha conectado con todo mundo, sin dejar de mencionar que suelta una que otra grosería que la gente acepta de muy buena gana, porque es muy natural y apegada a su personalidad. Es una persona auténtica y transparente.

Anda en la Ciudad de México en bicicleta, es su medio de transporte, no es una pose de llegar en un Tsuru blanco, como fachada para que todo mundo pensara que era muy humilde y que iba a vivir en su departamento de Tlalpan y nada que se fue a vivir al Palacio Nacional, porque Los Pinos se le hicieron poco.

En las mañaneras el presidente la menciona muchas veces, atacándola y mintiendo, como él acostumbra, pero Xóchitl no es nada dejada, le responde en unas cuantas horas y lo deja callado, sin saber qué responderle, ya que cuando alguien miente, la verdad lo desnuda. La última, el presidente López dijo que en los últimos nueve años el gobierno le “ha dado” contratos a la empresa de Xóchitl por 1,400 millones de pesos, como si fuera un obsequio del gobierno, y siendo la realidad que los ganó y no llegan a $80 millones. De inmediato Xóchitl le reviró y le dijo que lo demostrara y si esto era cierto, ella renunciaba a su pretensión de ser candidata y si no, que él renunciara a la presidencia. Espero que no se raje, le dijo.

Otro golazo que le metió Xóchitl a López fue la denuncia que le puso en el INE y en el TJFE, acusándolo de usar indebidamente los recursos oficiales (La Mañanera), como si fuera el jefe de la campaña de las corcholatas, en lugar de ponerse a trabajar como presidente y, por UNANIMIDAD, le concedieron la razón, por lo que le ordenaron al presidente no volver a mencionar a ninguno de los aspirantes de la oposición. Ojalá y ya se calle la boca, porque ya ven que él se siente la ley.

Yo, no soy yo, vámonos con Xóchitl, para echar fuera a Morena.