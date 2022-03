Yo no votaré

El próximo domingo 10 de abril no votaré para la revocación de mandato, porque es una farsa, un engaño más de este gobierno, donde se tirarán a la basura, como muchas otras tonterías, más de $1,700 millones, que no nos conducen a nada, habiendo tantas necesidades, con tantos problemas que tiene México, como son la falta de medicinas, principalmente para los niños con cáncer, apoyo a las estancias infantiles y ahora aparecen problemas de falta en algunas ciudades del país, como Monterrey, Hermosillo, sin que le preocupe al inquilino de Palacio Nacional.

No votaré, porque los mismos que pidieron la revocación de mandato, encabezados por el presidente López, ahora están pidiendo que votemos por que le siga y han tapizado el país con carteleras donde se ve a MALO con una sonrisa de “ya gané”. ¿Quién les entiende?, ¿quieren que se vaya (revocación) o no? Sólo en la ciudad de Chihuahua hay cerca de 40 carteleras de MALO, ¿cuántos millones se han gastado y de dónde salió tanto dinero? Por otro lado, han acelerado la entrega de pensiones, becas y mucho dinero para que la gente salga a votar por ellos.

Otro engaño más, la inauguración del Aeropuerto “Internacional” Felipe Ángeles, que no llega ni a aviódromo, no tiene agua en los baños, no funcionaban los elevadores, no hay restaurantes ni tiendas de nada, lo que nos indica que a nadie le interesa instalarse ahí. El segundo día de la inauguración tenían programados 12 vuelos, entre llegadas y salidas, que a la hora reubicaron tres vuelos al AICM, que operó 900 vuelos ese día. ¿A quién le va a convenir ponerse ahí, con tan poquitos vuelos? Un fracaso total de la 4 Trote.

La creación del Grupo de Amistad México-Rusia, en la Cámara de Diputados de San Lázaro, ante la invasión del potente poderío militar ruso, ante un pequeño país como Ucrania. Ante el embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, quien tuvo el descaro de mentir, como sus amigos de Morena, que Rusia no había empezado la guerra. Todos los países del mundo (pocas excepciones, que no se han declarado a favor o en contra) han reprobado la intervención rusa en Ucrania y nosotros exhibiéndonos ante el mundo como apoyadores de un abuso de poder.

Una invasión que los rusos habían dicho que en tres días se apropiarían de Ucrania, tiene dos semanas y no han podido, por el nacionalismo de los ucranianos, encabezados por su presidente Zelensky, quien en lugar de huir del país se ha quedado a defender su patria hasta la muerte.

Los rusos han bombardeado escuelas, edificios de departamentos, hospitales y han matado a miles de gentes inocentes, mujeres y niños. ¿Cómo podemos tener simpatías por ellos? La misma población rusa está en contra de la guerra de Putin y han salido a manifestarse en las calles de San Petersburgo, Moscú, por miles, manifestando su desacuerdo.

No votaré, porque es un engaño más. Ellos traen todo el presupuesto federal, han recortado presupuestos a todas las dependencias y ahora están repartiendo dinero para que la gente salga a votar por ellos, que en el improbable caso que se diera la revocación de mandato simplemente la ignoraría, como cuando dijo que renunciaría se juntaban 100,000 gentes en el Zócalo pidiendo su renuncia y se juntaron 300,000 y no renunció. Tenemos un presidente que viola leyes, acuerdos y simplemente hace lo que le da su gana.

Por eso y muchas razones más, no votaré el próximo domingo 10 de abril.