Yo también me bajo

Un momento oscuro y turbio por el cual está pasando la mal llamada oposición en México, frente a las elecciones de 2024 tanto Alejandro Moreno y Marko Cortés no han sabido sacar adelante una propuesta que en el peor de los casos pueda convencer cuando menos a sus propios militantes y presidenciables, pues de los 18 que tenía ya nomás le quedan 12. Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu, Germán Martínez, Mauricio Vila y ahora también Gustavo de Hoyos Walther y Alejandro Murat se suman a la lista de aspirantes a la presidencia por parte de la oposición que renuncian a sus aspiraciones para 2024, de plano el PAN y el PRI no entienden que no entienden, la alianza que se traen desde hace ya algunos añitos deja ver el poco interés que tienen en crear una nueva propuesta política, siempre que algo sale mal acuden a “la vieja confiable” en vez de replantearse y reformular de fondo la estrategia que de plano no llega a la ciudadanía.

Esta alianza que proponen sólo fortalece al partido que ahora gobierna, pues, si bien la unión hace la fuerza, juntar al PAN, PRI y PRD constituye hacer una fusión de los partidos más putrefactos y que más daño le han hecho a nuestro país, que para cualquiera con un poco de sentido común esto representa PELIGRO.

Es tarde para cambiar la estrategia, es tarde para hacer una propuesta verdadera, el partido que logre hacer una propuesta desde y para la ciudadanía, buscando democracia en todos y cada uno de sus procesos logrará consolidarse en un futuro como una alternativa que valdría la pena tener en cuenta como votante para futuras elecciones, para 2024 ya no alcanza.

Pero, ¿qué sigue? Pues bueno, para Marko Cortés y Alito Moreno renunciar a la dirigencia de su partido, a nosotros, las personas de “a pie”, quienes realmente somos el voto duro, nos toca analizar y exigir a los contendientes que vayan quedando para contender en 2024, toca tomar una decisión consciente e informada. ¿Cómo? Siempre buscar las propuestas y observar las entrevistas y opiniones de cada candidato ayuda a ver si su agenda es compatible con la nuestra, es decir, debemos observar quién nos representa en mayor o menor grado, qué propuestas tiene y cómo nos veríamos beneficiadas las personas con cada una de ellas, las redes sociales hoy son la plataforma más importante mediante la cual la clase política interactúa con la población, hagamos uso de las redes sociales, cada comentario y cada like cuentan.

Sin duda, que no haya competencia me tiene muy preocupado, en un contexto con tantos problemas por combatir, con tanta corrupción, violencia, pobreza y demás problemas, que al día de hoy no existan propuestas que puedan aportar soluciones innovadoras a tantos problemas y al deficiente desarrollo de la 4T, es algo que preocupa. Hoy más que nunca las personas debemos tomar un papel distinto en materia política, no importa con qué intensidad, pero debemos ser capaces de aportar algo al contexto político actual.

Quedarnos sólo como espectadores es algo que ya no nos podemos permitir hacer, tomemos cartas en el asunto, el recorrido hacia la elección de nuestra o nuestro presidente en 2024 ya empezó, está en nuestras manos el rumbo que tome hasta llegar a la meta.





