Es lunes y está amaneciendo en Guachochi, las danzas y los cantos del yúmare no han parado en toda la noche, el frío nos entume a los que “tenemos arañas en la cara” o mejor conocidos en la lengua ralámuli como chabochis, pero la barba no sirve de mucho, pienso en la resistencia que se necesita para soportar temperaturas bajo cero en los meses de enero y febrero que azotan esta región. Los trajes de los danzantes sobresalen entre la tierra levantada al bailar y el verde de los árboles que circundan el área donde se desarrolla la ceremonia, la indumentaria está hecha con telas de colores amarillo, café y morado para que sean lo más parecido a las prendas originales, ya que en el pasado se hacían con pieles de animales curtidas, teñidas con pigmentos naturales, algunos matachines incluso portan coronas rectangulares hechas con espejos, nuestro rostro cansado se refleja en ellos.

Muy temprano, el siríame o gobernador de la comunidad pronuncia su nawésari o discurso, el tiempo pasa diferente aquí, no se vive con las prisas de la ciudad, las cosas van a pasar cuando tengan que pasar, esperar que se cumpla con un horario al pie de la letra como neuróticamente nos enseñan en la cultura occidental es fútil, hay que dejarse llevar por su tiempo, Byung-Chul Han estaría orgulloso de nosotros.

Las tres cruces dispuestas al centro de la ceremonia, tienen a los lados sendos cuencos que contienen sopa con carne sin sal, guisada y deshebrada (tónari), y por otro lado sopa de vísceras o menudo con maíz nixtamal tipo pozole (oríbusi), todo ello acompañado con tortillas de maíz y tesgüino. Llama la atención del profano, que frente a las cruces se encuentran dispuestos palos con vísceras y el corazón de una de las vacas sacrificadas, el misterio del ritual alimenta el respeto por el mismo.

Poco a poco avanza la mañana, la gente se ve más relajada o mejor dicho, cansada, después de todo, la mayoría no ha dormido y ha estado danzando sin parar para equilibrar un poco el caos de este mundo, se me avisa que tengo que unirme al grupo de monarcos que está guiando el baile, como invitado especial no puedo decir que no, mis nulos dotes de bailarín sobresalen entre la multitud, se hace una fila para hombres y una para mujeres, básicamente corremos alrededor de las cruces mientras me concentro en no caerme, soy de esas personas que saben que nunca van a poder bailar payaso de rodeo y trato de no tomarme a mi mismo tan en serio.

Llega el momento de la ceremonia de cambio de tenanche, acompañado de los demás fiesteros, acudimos a un cuarto en donde se encuentran los restos de los animales sacrificados, me ayudan a poner en mi hombro la pesada pierna de la vaca que aporté al yúmare, la sangre mancha mi ropa y siento que pesa una tonelada, creo que es hora de volver al gimnasio.

Antes de hacer entrega de la extremidad como estafeta, tenemos que dar varias vueltas a las cruces, en presencia del siríame, el nuevo tenanche de nombre Braulio se arrodilla ante la cruz central de madera ralámuli y recibe de mi parte la pata de vaca sobre su hombro izquierdo, luego de entregarle un cuenco con carne sin sal y tortillas, aunado a varios litros de tesgüino, el ritual ha terminado, siento que he aprendido mucho, pero sigo sin saber nada. Vasconcelos en alguna ocasión dijo que “donde termina el guiso y empieza la carne asada, comienza la barbarie”, pero no estoy de acuerdo, México tiene mucho que aprenderles a los cuatro pueblos originarios de Chihuahua, para ellos el tiempo no transcurre igual y las distancias no son las mismas, dejemos que sigan danzando para evitar que el sol se apague. Matétera ba.