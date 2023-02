Yuxtaposición del vino

Por: Silvia González

Lectoras, lectores, enófilos y enófilas, hoy les voy a contar la grandiosa diferencia, elemental, plausible, loable y significativa (ya sabe que me gustan las palabras), de un vino rosado y un vino tinto, que es la maceración.

La maceración es mantener una sustancia sólida, como la cáscara de la uva, en una líquida, como es el jugo, con el fin de extraerle color, aroma y sabor.

Maceración es una palabra que se aprende ya de adulto, ni en los libros de prepa aparece, además, los niños nunca juegan a macerar, y fíjese usted qué chistosos somos los humanos porque cuando dejamos de jugar con monitos empezamos a jugar con las personas, hay un libro que se llama Juegos que la Gente Juega, se lo recomendaría, pero ése, junto con el de Hágase Rica y el Kamasutra no me han servido de nada. Y digo “han” porque todavía tengo esperanza, claro que por lo de Hágase Rica, no vaya usted a pensar que por el Kamasutra… aunque, bueno, piense lo que quiera.

Pero estábamos en lo de que la maceración es, precisamente, lo que le da un color rosa claro a un vino rosado; o rojo oscuro a un buen tinto, esto porque en el proceso de hacer el vino, la afamada, gloriosa, insigne y eminente maceración consiste en dejar que el jugo de la uva, que es trasparente, agarre color al estar en contacto con el hollejo que, casi siempre, es de color azul profundo, pero pinta rojo.

Así que, para hacer vino tinto, el jugo y la cáscara se maceran de una a tres semanas. Ahí, en el tanque, duran apiñados, abrazados, yuxtapuestos y conexos, enlazados y recíprocos, apretujándose, sacando lo mejor de uno y del otro (creo que tengo un problema de sinónimos) alrededor de veinte días. También sucede ahí la fermentación y durante todo ese tiempo ese caldo, llamado mosto, atrapa muchos aromas y sabores.

Pero el vino rosado es rosado porque lo queremos rosado y para eso el jugo, y la cáscara de la uva estrujada, durarán juntos sólo de una a tres horas, el tiempo necesario para que pinte rosita. Tan corto lapso macerándose provoca que los aromas y sabores de un rosado sean menos complejos, muy simples.

Tres horas contra tres semanas macerándose, esa es la gran diferencia a la hora de hacer un rosado y un tinto.





