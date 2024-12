Zona caliente al norte de la ciudad no se enfría

--Vázquez estrecha vínculos con representados





ALARMA.- La violencia en la zona norte de la ciudad de Chihuahua volvió a encender las alarmas de las autoridades, tras el hallazgo de tres personas sin vida al interior de un taxi en el ejido Ocampo. Este lamentable incidente ocurrió nuevamente en la carretera que conecta Chihuahua con Ciudad Juárez, una región históricamente marcada por su relevancia estratégica para actividades legales e ilegales.





ZONA.- El descubrimiento de los cuerpos, movilizó a diferentes corporaciones de seguridad que trabajan para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se descarta que este triple homicidio esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la zona, una hipótesis recurrente en este tipo de casos.





TRÁNSITO.- La carretera Chihuahua-Ciudad Juárez es una de las rutas más transitadas del estado, no sólo por su relevancia comercial, sino también por su notoriedad como corredor utilizado por el crimen organizado para el tráfico de drogas, armas y personas. Este contexto ha convertido la zona en un territorio de alta conflictividad, donde los enfrentamientos entre cárteles, extorsiones y asesinatos suelen ser frecuentes.





GRUPOS.- La falta de atención en la zona, ha generado constantes picos de inseguridad en las zonas conocidas como El Sauz, Nuevo Delicias y ahora en ejido Ocampo, donde además las autoridades cuando se lo proponen, localizan armas, campamentos, vehículos robados y una serie de irregularidades que se vinculan a las actividades criminales de los grupos que operan en la zona.





***





PROCESO.- Después de una prolongada, aunque no necesariamente complicada sesión, el pasado viernes el Consejo Universitario resolvió finalmente un caso que había quedado en el limbo desde 2023: la designación oficial del director de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Este fallo fue emitido tras una resolución del Octavo Tribunal Colegiado Administrativo, con sede en la Ciudad de México, instancia que tuvo la última palabra en este polémico asunto.





ELECCIÓN.- Todo comenzó en 2023, cuando el doctor Alfredo Pinedo Álvarez fue designado director interino de la facultad. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de controversias, ya que la maestra Gabriela Corral Flores, quien competía por el mismo cargo, presentó una impugnación alegando irregularidades en el proceso de selección. Según fuentes cercanas, la oposición de Corral Flores no se basó en pruebas contundentes, sino en una discrepancia personal con los resultados obtenidos, lo que prolongó innecesariamente el proceso y generó tensiones al interior de la comunidad académica.





DICTAMEN.- Durante más de un año, este caso se convirtió en un juego de "estira y afloja". La impugnación promovida por Corral Flores mantuvo al doctor Pinedo en un estado interino que, pese a la incertidumbre jurídica, no impidió que la facultad mantuviera un desempeño eficiente. Según reportes internos, bajo la dirección interina del doctor Pinedo, la facultad no sólo continuó con sus actividades regulares, sino que también fortaleció su posicionamiento académico y operativo, demostrando que la administración no se vio afectada por las disputas legales.





ESTABILIDAD.- Finalmente, el Consejo Universitario tomó una decisión definitiva, ratificando a Alfredo Pinedo Álvarez como director oficial hasta 2028. Esta resolución no sólo pone fin a un conflicto que amenazaba con desgastar la dinámica institucional, sino que también otorga estabilidad a una de las facultades más importantes en su ámbito.





***





ENLACE.- El senador panista Mario Vázquez Robles inauguró ayer por la tarde la Casa de Enlace en Chihuahua, un espacio donde atenderá personalmente a los ciudadanos al menos dos días por semana para escuchar sus demandas y establecer un diálogo abierto. Las oficinas están ubicadas en una emblemática casona del paseo Bolívar y la calle Tercera, en pleno centro de la ciudad, y buscan convertirse en un vínculo directo entre el legislador y la ciudadanía.





ASISTENCIA.- El evento reunió a una nutrida asistencia, en su mayoría representantes de la clase política, incluidos legisladores federales y locales, así como un grupo de alcaldes que previamente sostuvieron una reunión con la dirigencia estatal del PAN. La gobernadora Maru Campos Galván también estuvo presente, respaldando esta iniciativa en un acto que provocó el cierre temporal de varias cuadras en la zona debido a la instalación de amplias carpas para la ceremonia.





OBJETIVO.- La Casa de Enlace no solo será un centro de atención ciudadana, sino también un espacio para foros, talleres y capacitación, enfocados en fortalecer la participación y formación de los panistas en el estado. Además, se anunció la apertura de oficinas similares en Ciudad Juárez y Parral, con el objetivo de replicar este modelo de cercanía y gestoría en otras regiones de Chihuahua.