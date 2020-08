            A PROPOSITO DEL DIA DE LOS ABUELOS

Y de pronto de manera inesperada, en el ámbito familiar se presenta que uno de los padres, ya anciano, tuvo una caída y se fractura la cadera, o su enfermedad cronodegenerativa con el paso de los años ya causo complicaciones y ha mermado sus capacidades funcionales y cognitivas. Ante este panorama se tiene la necesidad de cuidar de tiempo completo al padre o madre.

Los hermanos se organizan para así hacerlo y lo platican:

--Pues que se quede en tu casa, ya no debe estar sola…

--O que se quede aquí en su casa y venimos dos veces a la semana cada quien…

--Y en la noche!!?? Pregunta otro..

--Bueno, pues tú no trabajas y eres viuda…que se quede contigo, dice la más chica de las hijas, vendremos a ayudarte.

La madre o el padre al final se queda al cuidado de una hija. Por una temporada los acuerdos entre los hermanos se cumplen y conforme pasa el tiempo el compromiso lo van rompiendo y lo justifican---no he podido ir ayudarte, tengo demasiado trabajo, no me queda tiempo.





En la etapa de deterioro biopsíquico, de las personas mayores se requiere de cuidados permanentes con atención cariñosa, paciencia y mucha creatividad para lograr su estabilidad emocional. Dichosos son los hijos, hijas, nietos, nietas, que así lo han hecho.





Al quedar el anciano al cuidado de una sola persona, le llegara a ésta, el momento de cansancio, agotamiento, irritabilidad, sensibilidad emocional y en ésta etapa de agotamiento y desesperación es cuando se toma la decisión de buscar una estancia de cuidados permanente para instalar a la madre o padre, que dicho sea de paso, que bueno que existen y más bueno es que cuenten con programas que lleven a diario y beneficien a los residentes en las esferas biopsicosocial y espiritual…Pues ahí conocí a la Mejor y más Buena nieta que he visto en mis 24 años de Cuidadora en estancia de personas mayores.

Al ingreso a la estancia, de la hermosa Celia, Persona de 70 años, con un diagnóstico neurológico, por el cual fue perdiendo la movilidad de miembros inferiores, superiores y rigidez facial , pero que mantenía una asombrosa lucidez mental y por lo tanto ella había aceptado por voluntad propia ingresar a la estancia.

La acompañaban dos hijas y una de ellas al ver los horarios de visitas me dijo -- Mi hija Denisse quiere mucho a su abuela Celia y seguro que estará visitándola a diario, pero estos horarios no se le acomodan, podría darle el horario abierto?

Para ser sincera yo pensé--- solo la visitara las primeras semanas, y le conteste que sí, que podía visitarla en horario abierto.





Al día siguiente conocimos a la nieta Denisse

8:00 am

---Hola buenos días, me llamo Denisse, vengo a visitar a mi Abue Celia!!

--Cómo durmió? Ceno bien? Cuál es su dormitorio?

--Hola Abue, sabes que te quiero mucho? Oye amaneciste muy guapa!! Te prepare un jugo de los que te gustan!! ---

Abue, te vine a saludar y más tarde vengo por ti, iré a entregar una mercancía y me acompañas, comes bien!!

---Gracias Chicas, me voy!!

3:00 pm

---Hola buenas tardes!! Voy a pasar a mi Abue al Sanitario, saldremos y volveremos antes de la cena,,,

-- Denisse permite yo llevare a Celia al sanitario… le dice una cuidadora

--No, lo hago yo, me gusta.

--Bueno Te la pasare al carro Denisse

--Lo hago yo, no te preocupes, vamos Abue tú me ayudas!!

6:00 pm

--- Ya llegamos!!

---Me despido Abue, recuerda que te quiero mucho, estas hermosa Sonríeme!!

Y le llenaba de Besos muchos beso y abrazos.

La carita de Celia se iluminaba con una linda y larga sonrisa y pareciera que su cuerpo se esponjaba de lo feliz que la hacía su expresiva nieta.

La llegada de Denisse a la estancia siempre se caracterizaba por su energía positiva, amabilidad, sencillez y alegría y a todo el personal nos admiraba el amor que le tenía a Celia.

Había tardes que llegaba Denisse como remolino:

--- Hola chicas!!! … Abue solo vengo a darte un beso y decirte que te amo!! Mas tarde nos vemos Abue.

Otros días llegaba solo para darle su desayuno o su comida o su cena.

Otros días le decía : ---Abue vamos a descansar a tu cama… y se acostaban las dos y se les oía platicar reír o roncar podían estar juntas por horas, sabían acompañarse sin cansarse eran como una sola persona feliz con lo que hace.

Pasaron los años y Celia fue perdiendo cada vez más la movilidad motriz y su rigidez aumentaba dificultándole la deglución de los alimentos sólidos y ya no podía hablar solo pronunciaba una o dos palabras, la complicación neurológica ya era muy severa, pero su lucidez mental y esa conexión amorosa y sagrada con su nieta la mantenía digna, valiente y aunque su linda sonrisa la conservaba su mirada había cambiado…era triste y extraviada.

Creo yo que para Celia, su nieta Denisse era como el colorido paisaje que admiras, que te relaja que te hace imaginar y curiosear, ese paisaje que te incita introducirte cada vez más para seguir descubriendo motivos hermosos que mantienen la ilusión día a día…Denisse ilusionaba a su Abue todos los días….Celia siempre estaba motivada, ilusionada y feliz porque su cariñosa nieta siempre le dijo-- mañana vengo Abue y se lo cumplía.

En los cuatro años que la Sra. Celia estuvo como residente en la estancia, Denisse solo dejo de ir a su visita, cuando salía de vacaciones o cuando participaba como corredora fuera de la ciudad.

Todos los días de estos cuatro años oímos su voz chillante pero tierna , vimos su cara alegre, su energía cargada y el gran amor que le profeso a su Abue Celia.

Fue un privilegio haber conocido a la Mejor y más buena Nieta.





Ustedes conocen otra nieta así??









Enf. Elena Alicia Campos Martos

Directora de Estancia de Personas Mayores

Plenitud.