¡Afortunados! Ellos son los ganadores de las cortesías para ver a Los Tigres del Norte

Un éxito rotundo fue la dinámica de los boletos de Los Tigres del Norte, ya que sus fans llegaron desde las 04:00 horas de la mañana a las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua para hacer fila y obtener una de las cortesías dobles y poder disfrutar del concierto de esta agrupación que se ha ganado el apodo “El Jefe de Jefes”, quien consentirá al público de Chihuahua con su espectáculo “Siempre contigo”, y que se llevará a cabo este viernes 8 de marzo.

Los nombres de los ganadores son: Pedro Iván, Luis Enrique, María Isabel, Angélica y James Manuel, quienes expresaron:

Pedro Iván: “Llegué desde las 5:00 de la mañana, y me gustan Los Tigres del Norte porque desde niño han puesto esa música en mi casa y ahora de adulto continúo escuchando los temas de esta agrupación que es de mis preferidas”.

Luis Enrique: “Llegué casi a las 4:00 de la mañana y en este concierto espero pasármela muy bien, primero que nada, divertirme y dar gracias a El Heraldo de Chihuahua por realizar este tipo de actividades y que nos llevan a estos eventos gratis”.

María Isabel: “Me levanté temprano y llegué al periódico a las 6:00 de la mañana, y esta agrupación siempre me ha gustado, y solamente la he visto una vez y pues me da mucho gusto el volver a verlos por segunda ocasión”.

Angélica: “Vine a las 7:00 de la mañana, me gusta mucho la canción ‘Pedro y Pablo’ y pues el verlos tocar en vivo me da emoción, he querido ir a verlos siempre y por x motivo nunca se me había hecho, y ahora, gracias a ustedes se me va a cumplir, mi esposo es súper fan de ellos, él no sabe que vine entonces le voy a dar una sorpresa”.

James Manuel: “Vi el reloj y eran las 7:30 de la mañana cuando llegué aquí a El Heraldo y me gustan las canciones de ellos ‘Pedro y Pablo’, ‘La mesa del rincón’, ‘Señor locutor’ son de mis preferidas, y pues voy con la intención de divertirme al 100 por ciento.

Los Tigres del Norte siempre se han distinguido por ser una de las agrupaciones que garantiza diversión de principio a fin, su repertorio musical incluye más de 80 discos grabados, y un total de aproximadamente 750 temas, incluidos los LP, discos compactos, casetes, sencillos y remasterizados.

Además, han participado en más de 16 películas, han sido nominados 15 veces a los premios Grammy, que ganaron el 2 de marzo de 1988 por su grabación Gracias. América sin fronteras, y han participado con distintos músicos de muy variados géneros, tal como es el caso en 2002, donde colaboraron junto con Jaguares en la grabación del tema Detrás de los cerros, para su álbum El primer instinto.

En 1993 lograron un récord de asistencia cuando lograron congregar a más de 200 mil personas en un concierto realizado en la Arena Deportiva de Los Ángeles, según información que aparece en internet.