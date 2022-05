Álejandro Ferández y Carlos Rivera arrasan con la taquilla del Palenque en Santa Rita

Alejandro Fernández y Carlos Rivera dos de los grandes artistas que estarán en la Feria de Santa Rita 2022 atraerán a miles de personas en esta edición, donde los seguidores de ambos cantantes agotaron ya las localidades VIP en todas las zonas, de igual forma algunos sectores de la zona diamante, oro y plata están por agotarse, el costo para ver al Potrillo alcanzan casi los 6 mil pesos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Una de las cartas fuertes es el integrante de la dinastía Fernández, donde este 20 y 21 de mayo Alejandro complacerá a su público con su amplio repertorio musical entre las que se encuentran: Nube viajera, Me dedique a perderte, Qué voy hacer con mi amor, Estuve, Te voy a perder, entre otras más, y donde probablemente el intérprete cante alguna canción de su padre Vicente Fernández. La popularidad del “Potrillo” es tal que ya agotó el boletaje en varias zonas como la VIP, Diamante A, Oro C, y Plata C, mismos pasos que sigue Carlos Rivera..

Asimismo, habrá diversión para niños con los juegos mecánicos, brinca brinca, áreas del Museo Semilla; para los más grandes y atrevidos de pasar un rato lleno de adrenalina el toro mecánico será una buena opción; también en cuestión de gastronomía estarán varios negocios ofreciendo todo tipo de platillos y antojos.

Foto: Instagram @CarlosRivera

Si deseas adquirir un boleto para ver a tu artista preferido puedes entrar a la página www.startickets.mx, donde podrás escoger la zona de tu preferencia, si es que no se han agotado las entradas. El inicio de esta feria, la cual se había suspendido por dos años debido a la contingencia sanitaria mundial, es este 19 de mayo para cerrar el 5 de junio.

Teatro del Pueblo

Gloria Trevi

Piso 21

Cañaveral

Yair

Paty Cantú

María José

Molotov

Edwin Luna

Capaz de la Sierra

Omar Chaparro

Mimoso