Ana Karla Torres, una influencer chihuahuense apasionada por el mundo de la moda

Ana Karla Torres es una influencer de Chihuahua capital, y quien actualmente vive en Ciudad Juárez, quien se considera una fashion blogger, siendo una persona que escribe, redacta y habla sobre temas relacionados específicamente de moda, maquillaje, belleza y estilo, de igual forma aborda aspectos de su vida, y quien lleva dos años en este terreno de las redes sociales y del cual se sostiene económicamente.

“Actualmente me sigo preparando tanto para expresarme verbal como corporalmente y con ello tener un mejor desenvolvimiento y llegar a más público, de igual forma estoy en pláticas con unas marcas reconocidas para hacer mancuerna. Los que manejamos una plataforma debemos ser más conscientes ya que tenemos mucha audiencia y precisamente lo que publicamos influye en las demás personas, de ahí que se nos llamen influencer, entonces debemos ser cuidadosos de no mandar un mensaje negativo y no abusar del poder que nos han otorgado nuestros seguidores, ya que para muchos de nosotros este es nuestro propósito de vida, ser influencer, entonces aconsejo que se usen las plataformas en bien de la sociedad”, expresó Ana Karla, quien estudia la carrera de Derecho en la UACh.

En la plataforma de Instagram cuenta con 290 mil seguidores y en TikTok 1.4 millones, en las cuales recibe miles de mensajes, la mayoría positivos, sobre los comentarios negativos dice que no le afectan tanto y no les da importancia, sin embargo para reforzar su estima, mente y personalidad, dice que acude a terapias, “expreso lo que siento y tengo, las personas que hablan mal de mí en las redes sociales no me interesa, ya que no me conocen, por lo general son personas que no son felices, ya que alguien que es feliz no se tomaría el tiempo de estar atacando a otros y menos por redes sociales”, indicó.

Asimismo, dice que la mayor satisfacción que le ha dejado ser influencer es lograr hasta este momento todo lo que se ha propuesto, una de sus metas era llegar a los 100 mil seguidores, cifra que rebasó y sigue en aumento, “deseo, al terminar mi carrera, entrar a estudiar sicología, doy las gracias a mi audiencia fiel de mis redes, por lo general siempre mantengo el mismo concepto en mis videos, uno de los cuales tiene 14.8 millones de likes”, finalizó Ana Karla.

“No hay competencia, creo que cada creador de contenido tiene su propia audiencia, ya cada uno manejamos diferentes conceptos”