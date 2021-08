Ana Saucedo, mujer empoderada en redes sociales

Una de las influencers chihuahuense muy conocida en redes sociales es Ana Sofía Saucedo Cabrera, quien tiene 4 años en esta carrera, y así lo confirman los números que tiene en sus plataformas, en TikTok cuenta con tres millones 400 mil seguidores, en Instagram 164 mil, en su canal de YouTube están inscritos 15 mil 100 personas, siendo hoy una mujer empoderada.

“Yo hago mucha comedia y maquillaje que fue con el que inicié en redes sociales, los cosméticos, y la gente se identificó, hasta la fecha lo sigo haciendo, yo empecé en esto como un hobby, cuando estaba estudiando Fisioterapia en la UACh, con el tiempo se fue haciendo un poco de negocio, ya que lo veo como algo emprendedor no nomás de diversión, y si le puedo sacar un provecho para algo mejor, pues adelante, y me fue llevando hacia trabajos ya que la plataforma de TikTok nos da campañas publicitarias, entonces dije, bueno me divierto mucho haciendo esto y me están pagando se me hace mejor y a futuro ya estaba pensando que no me veía en lo que hacía, la carrera es muy bonita la que estaba estudiando y me gusta, pero no era lo que yo me veía haciendo a largo plazo y opté por salirme.

“Fue un salto de fe hacia mí, de que yo tengo que echarle ganas porque esto me gusta y realmente me va a funcionar y hasta la fecha me ha ido muy bien”.

Después de un año de estar en las plataformas es cuando empieza su ascenso a la fama, siendo un video que se volvió viral, donde hizo un sketch saliendo triste y representando cuando la gente la traiciona, y sus seguidores se sintieron identificados, recibiendo comentarios muy positivos, logrando reunir en dos días 300 mil seguidores más.

Ella se dedica al contenido en redes sociales y está estudiando actualmente, en línea, la Licenciatura de Arte Digital y Multimedia, instituto que se encuentra en Nuevo León.

Asimismo, dice que le ha dado muy buenos momentos como malos, estrés, diversión, de todo, “pero lo más bonito es cuando la gente que no te conoce te dice que se quiere tomar una foto contigo, yo a veces no lo asimilo hasta que me pasa, pero es muy muy gratificante y satisfactorio”.

Señala que no todo es miel sobre hojuelas, ya que lo más difícil a lo que se ha enfrentado son los malos comentarios, “yo siempre le he comentado a la gente que si uno quiere hacer videos en redes sociales y desea crecer en internet tiene que afrontarse a eso, porque muchas veces aunque tu trabajo sea lo más blanco posible la gente siempre va a encontrar algo negro, entonces si no están listos para la crítica no lo hagan”, finalizó Ana Saucedo.

FRASE: “La competencia es muy fuerte, ya que TikTok antes era poco conocida y era más fácil que la gente te pudiera ver, hoy es un boom y tienes que estarte innovando”.