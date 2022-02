Andrés Meléndez realizará disco y dos obras de teatro

Andrés Meléndez lleva 10 años en el ámbito artístico y señala que tiene en puerta dos obras de teatro una titulada “El Gordo”, donde la sinopsis de esta puesta en escena, para toda la familia, es ¿qué pasaría si alguien se saca la Lotería?, de ahí se deriva el nombre; el otro proyecto es “Leonardo Dawson, detective privado”, de Víctor Velo, siendo para adolescentes y adultos, proyecto que dirige y actúa de los cuales dará más información y fechas próximamente, asimismo en la faceta musical este año sacara su primer disco con algunos temas inéditos.

“El compositor de las melodías será Marco Márquez, siendo de música variada donde habrá balada, reguetón, electrónica, actualmente yo tengo dos covers que ya están en las plataformas musicales una es ‘Yo quería’ y ‘Te buscaría’, las dos son de Cristian Castro” y he participado en varios concursos de canto, siendo semifinalista en Canta Chihuahua Canta”, informó el chihuahuense de 24 años.

“Me gusta llevar un mensaje a la gente y sobre todo a la comunidad LGBT a la cual pertenezco, decirles que no están solos, que los apoyo, para que no estén sometidos por la sociedad, darles voz, ya que sé lo que es la discriminación, no me gustan las injusticias, por ello mi faceta de canto es la que más me atrae porque es como contar una historia y que el público sienta la letra, que diga ‘es lo que necesitaba oír’, y ahora en este proyecto musical precisamente algunos temas estarán dirigidos a la comunidad LGBT”, comunicó.

“Danna Paola es mi artista favorita, con ella me gustaría salir de fiesta porque siento que somos muy parecidos, es muy tenaz, luchona, también apoya a la comunidad, entonces tendríamos mucho tema de conversación e intercambiar arte”, finalizó Andrés.

“Pertenezco a la comunidad LGBT, por lo cual mi eslogan es El amor necesita amor”