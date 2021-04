Chef Antonietta di Pasquale crea un menú especial con toda la sazón del Mediterráneo

Fue en 1979 cuando Antonietta di Pasquale dejó su natal Sicilia, Italia, para embarcarse a la Ciudad de México. Aquí, la chef, mejor conocida como la Nonna (abuela) decidió dar a conocer su sabiduría culinaria heredada de su mamá, para que los mexicanos descubrieran todos los sabores y tradición de la isla más grande del mar Mediterráneo.

En la histórica colonia Santa María la Ribera, a una cuadra del Kiosko Morisco, fue donde la chef decidió crear su restaurante que lleva por nombre MaríaCiento38 y que se aloja en una casona de más de 100 años de antigüedad.

“Cuando llegué a México probé la comida italiana y fue cuando pensé, sería bueno poner un restaurante. Mi esposo, quien era arquitecto, me dijo ‘estás loca, en ese negocio se trabaja demasiado’. Después de muchos años mis hijos crecieron. Mi hija se convirtió en arquitecta y encontró este espacio en Santa María la Ribera y lo empezó a remodelar, cuando menos lo esperé, me dijo ‘mamá ya tienes trabajo’”.

Di Pasquale supo desde niña que su vida estaría dedicada a la gastronomía. “Cuando era chica mi mamá me ponía a guisar, yo era a la que más le gustaba la cocina, ella me orientaba y me enseñó todo lo que sé. Murió cuando yo tenÍa 16 años, y me quedé a cargo de hacer la comida de la casa”, narra la Nonna.

La experta dice que sus amigos mexicanos que la visitaban en su casa disfrutaban mucho sus platillos y aunque los sabores de Italia son diferentes a los de este país, existen algunas similitudes en algunas recetas.

“Todo el menú es mío, lo que es tradicional yo lo hago. En Sicilia, en el norte de Italia, están las cosas que todo mundo conoce, desde la lasaña, hasta la pizza, el espagueti con pomodoro y la berenjena, pero somos descendientes de árabes y hacemos las cosas con un sabor fuerte parecido al de México.

“Conocí la gastronomía de aquí pero no me influenció en mis platillos, sin embargo, debo confesar que sé preparar muy bien desde un chile relleno, hasta un mole. En mi carta lo más parecido a un platillo mexicano es la pasta arrabiata, se hace con peperoncino, le gusta mucho a los mexicanos porque está la pasta, el queso y el picante. No he querido fusionar nada para que la gente que venga pueda comer algo diferente”.

Para la Pascua ha creado un menú especial que se puede disfrutar hasta el 12 de abril. Se compone de pez espada, berenjenas, ravioles, pasta y distinta variedad de pizzas. "El pez espada se hace mucho en Sicilia, sobre todo al horno con aceite de oliva, ingrediente que nunca falta".

Para el maridaje perfecto la experta recomienda probar el vino blanco italiano del lugar. "Tenemos vinos sicilianos, del norte de Italia y mexicanos. Cerca de Sicilia está la isla de Pantelleria que tiene muy buena producción de uva, es un vino dulce, se toma en la tarde después del almuerzo". Además, invita a probar el Fiori Di María, una bebida hecha a base de un destilado de tuna, servido con piña, pepino y pétalos de rosa, con un sabor fresco y de aroma floral.

Los postres son una de sus especialidades y en la carta destacan los cannolis, quesatines, panacotas, cassata siciliana y ricota con masa de almendra entre otros.