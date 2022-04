Chihuahuense Carlos Altamirano “tomará” el Cancún Music Week de 2022

Carlos Altamirano, joven chihuahuense, con su talento de crear videos se ha ganado reputación a nivel nacional e internacional siendo invitado a Cancún Music Week 2022 (CMW) evento musical de cinco días que presenta un programa de alto nivel para explorar el futuro de la música a través de seminarios en vivo, talleres y exhibiciones, conferencias magistrales, entrevistas, paneles y clases magistrales de tecnología de poderosos actores enfocados en impulsar un cambio positivo en el negocio de la música; oportunidades de networking elevadas y enfocadas, así como discusiones que impactarán el futuro del ecosistema musical internacional.

“Mi trayectoria de creación de videos comienza hace 2 años en mayo de 2020 creando mi primer comercial en la ciudad de Chihuahua, desde ese momento no he hecho más que mejorar y crecer realizando videos publicitarios cada vez más grandes y de mayor producción, creando comerciales y promocionales tanto para marcas y negocios locales muy importantes como para clientes en diferentes ciudades del país e incluso fuera de México”, indicó Carlos.

Foto: Cortesía | Carlos Altamirano

“El año pasado comencé a crear videos en colaboración con vario/as DJs chihuahuenses quienes están teniendo crecimiento exponencial y prontamente conseguí colaborar en la Ciudad de México con Korolova quien es una DJ ucraniana muy famosa internacionalmente, tal evento me llevó a ser contactado por el fundador de Cancún Music Week, Ivan Gianni, quien me invitó a formar parte del equipo como associated partner y videógrafo oficial para la parte de video promocional y de after parties, dicho evento será sede de conferencias , fiestas, talleres, networking , donde vienen a México gente de todo el mundo del área de la música electrónica underground, desde DJS, mánagers, productores hasta conferencistas, promotores y todo tipo de profesionales de la industria el cual se llevará a cabo en Cancún del 13 al 17 de abril 2022, en el Hotel Breathless Resort & Spa, en la Riviera Maya”.

DATO:

El joven se encargará de grabar y documentar todo lo relacionado con conferencias, fiestas así como y celebraciones en los yates, videos y los promocionales en las redes

Foto: Cortesía | Carlos Altamirano

Algunos de sus videos

https://www.behance.net/videobycharlie