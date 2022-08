Chihuahuense Fernanda Cuilty promueve el estado como Miss Turismo México 2022

Actualmente la chihuahuense, originaria de Ciudad Cuauhtémoc, Fernanda Cuilty Gutiérrez se encuentra desempeñando las funciones correspondientes a su cargo, embajadora de turismo nacional, título que obtuvo en el concurso Miss Turismo México 2022 que se desarrolló en Veracruz, en marzo pasado, indicando que es un gran peso y responsabilidad, pero con orgullo promueve principalmente el estado y toda la República Mexicana en cada oportunidad que se presenta para que conozcan los extranjeros que hay una diversidad inmensa e interesante en todos los ámbitos como la gastronomía, cultura, y lugares turísticos, muchos con historia.

En este concurso ganó también la etapa Traje Típico, el cual fue diseñado por Mario Alberto Anchondo Luna, vestuario que representó la cultura de Paquimé; asimismo, en la ronda de preguntas le tocó ¿Qué haría ella para promover el turismo?, respondiendo: “Realizar actividades para adultos mayores, fomentándolo también en las primarias para, desde niños, inculcarles el gusto por conocer su país y retirarlos un poco del internet. En este evento sólo participamos 3 chicas del norte representando a Coahuila, Sonora y Chihuahua, fuimos en total 15 mujeres, donde las demás son del sur de México, siendo los organizadores originarios de Puebla”, indicó Fernanda Cuilty.

Foto: Cortesía Fernanda Cuilty

Actualmente, dice, que es una imagen de una tienda en su ciudad natal, por otra parte, dio a conocer, que se encuentra en Ciudad Guerrero realizando un proyecto para una revista, de igual forma está involucrada en otras actividades en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, “desde niña los fotógrafos me tomaban imágenes, entonces yo empecé desde niña, sin embargo, fue a los 11 años que empecé a trabajar en pasarelas de moda con Blanca Rentería, después me hablaron para participar en una ExpoBoda iniciando así mi trayectoria por el mundo de las pasarelas, y mis proyectos a futuro es terminar mi carrera en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Chihuahua, construir una agencia para modelos y certámenes en mi ciudad”, expresó la ganadora de Miss Turismo México 2022.

Foto: Cortesía Fernanda Cuilty

“Lo más difícil a lo que me he enfrentado fue el despojarme de los temas tabús, los comentarios negativos, que a veces lograban distraerme y eso hacía que no me enfocara en mí, pero he trabajo en eso y hoy soy una persona dedicada, humilde, y si me propongo retos los logro; así que a las chicas que deseen entrar a este mundo les digo que siempre comentarios van existir, pero que tomen el lado positivo, que se arriesguen a participar en este arte, tanto en los certámenes de belleza como el modelaje, y lograrán traspasar los obstáculos que a veces una misma se los pone, y los resultados son sorprendentes, evolucionarán en muchos aspectos”, finalizó.

FRASE:

“Estoy feliz, orgullosa de representar no sólo a mi estado grande, sino a todo México y aún no me la creo, mis papás fueron apoyarme y eso lo valoro mucho, entregué todo de mí y se cumplió un sueño y este reto que me propuse, salí avante y gane el título y la corona”