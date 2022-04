Chuy Villa invierte su tiempo en ser artista

Como actor, puede decirse que el cantante chihuahuense Chuy Villa “la trae derecha”. En los últimos meses ha participado ya en dos producciones cinematográficas de corte nacional. Sin embargo, afirma que el séptimo arte no está, de momento, en su lista de prioridades.

En septiembre tuvo la oportunidad de interpretar un pequeño papel en “Me apodan el salado”, una película de acción filmada en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, así como Monclova y Nadadores, Coahuila, producción a cargo de Valentín Trujillo Jr.

Luego, en días pasados, inició grabaciones también en el estado vecino de Chihuahua el filme que llevará como título tentativo “Marcados por el destino”, producida por Juan Gallardo, que relatará la historia de la tragedia de Celemania, el choque de una pipa perteneciente a una empresa privada contra una camioneta, provocando una explosión donde fallecieron una gran cantidad de personas. Será estelarizada por Luis Gatica y Carlos Bonavides.

“Ha sido muy satisfactorio trabajar al lado de Alfonso Zayas Jr. Erika Villarreal y Alejandra de la Fuente”, relata el intérprete, quien de manera reciente celebró sólidamente cinco años arriba de los escenarios.

Comparte que, de hecho, originalmente para esta película haría una fugaz aparición como cantante, pero que a falta de un miembro del elenco, acabó personificando a un magistrado. Y que su trabajo histriónico gustó tanto, que la producción lo consideró para intervenciones futuras.

Sin embargo, el celuloide no es algo que seduzca a Chuy quien agradecido por las oportunidades, no quita el ojo de su meta primordial. “Deseo convertirme en un intérprete, un artista de los que ya casi no hay”, expresa, asegurando que cantar, cualquiera lo hace, incluso en la ducha.

“Para ser un artista”, sostiene, “hay que invertir tiempo y esfuerzo”. Y lo dice alguien que, de forma cotidiana, invierte al menos cuatro horas en vocalización, búsqueda de técnicas adecuadas para ser entonado y estudiando no sólo la voz, sino el comportamiento de los grandes que han pisado el escenario. “Si no se trabaja, no se figura”, añade.

Obviamente, también se da tiempo para producir nuevo material. “Estoy por grabar ya en próximos días diez composiciones propias. Supimos sacarle provecho a la pandemia, y lo que nos quitó en lo que se refiere a presentaciones en público, nos lo dio en producción de temas, gracias a Dios”, informa siempre con una cordial sonrisa.

Entre los temas que anhela sacar de inmediato a la luz, está uno que se llama “Cómo pudiste”, tema que, como el título sugiere, habla de una decepción amorosa, inspirada según el propio Villa en hechos de la vida real y que no descarta grabar con banda.

“Me interesa mucho ser versátil, si bien mi género es el norteño. Pero por qué no apostarle, por ejemplo, al mariachi. Volviendo al tema de los artistas verdaderamente completos, creo que entre más variedad de géneros, mejor”, finaliza el cantante, quien se mostró muy agradecido para con su empresa, Palomazo Grupero, por haber creído en él desde sus inicios.

Influencia

Chuy reconoce que buena parte de su estilo y música están inspirados en Tony Meléndez y el Conjunto Primavera. Ello se explica con el hecho de que los escucha desde los cuatro años de edad. La primera canción que memorizó fue “Necesito decirte”.

