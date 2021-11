Dan a conocer pormenores del concierto en homenaje a José Alfredo Jiménez

Hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno para dar a conocer los pormenores sobre el evento del concierto en homenaje a José Alfredo Jiménez que se realizará el jueves 25 del presente mes, a las 20:00 horas, en el Teatro de los Héroes, con aforo limitado.

Estuvieron presentes en el evento: Belem Villalobos, gerente de la OFECh; Juan Carlos Heredia Alvarado, barítono; Fernando Mares, representante de la Asociación Filarmónica, Iván del Prado, director de la OFECh.

Villalobos informó que es el primer concierto después de un año y medio en que estaba programado este espectáculo y que la filarmónica no había podido realizar debido a la pandemia, hoy será por primera vez que lo presentarán y en un formado de recaudación de fondos titulado “Un mundo raro”, el cual se realiza gracias al apoyo de los empresarios chihuahuenses, del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y por diferentes empresas que se han sumado a este proyecto.

La Asociación Filarmónica de Chihuahua se consolidó en el 2016 como seguimiento del Fideicomiso OFECh, integrado en 1994 con el objetivo de seguir ofreciendo presentaciones orquestales al público chihuahuense, por esta razón sus fondos son usados para producción de eventos y preparación continúa de las y los integrantes de la OFECh.

Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El barítono Juan Carlos Heredia, originario de Cuauhtémoc, fue ganador de Operalia 2016, certamen dirigido y creado por Plácido Domingo; del 2017 al 2019 fue barítono en Los Ángeles Opera, cantando roles en Carmen, Rigoletto, El gato montés y La Traviata.

“Hace tiempo yo hice un concierto de José Alfredo Jiménez, fue mi primer contacto con este artista, en ese entonces yo era el director de la orquesta de Baja California, y hay unos arreglos que tiene un disco que son instrumentales muy bellos, entonces me impresionó todo ese tipo de canciones maravillosas, entonces se me ocurrió porque no hacer un concierto, pero con cantantes para interpretar la música de este gran cantautor, fue así somo surgió la idea de este proyecto”, señaló Iván del Prado, director de la OFECh.

Los boletos se pueden adquirir en taquilla del Teatro de los Héroes en un horario de 11:00 a 19:00 horas, o bien en línea a través del portal de StarTickets México con un costo de 250 pesos Bronce, $350 Plata, $450 Oro y $600 VIP.