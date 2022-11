Egresa nueva generación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Babícora

La Universidad Tecnológica de la Babícora (UTB), ubicada en el municipio de Namiquipa, celebró la graduación del alumnado que concluyó con su programa educativo en las carreras que oferta dicha institución.

En la especialidad de Técnico Superior Universitario (TSU), se entregaron 46 constancias de conclusión de estudios en Agricultura Sustentable y Protegida, Mantenimiento Área Maquinaria Pesada, así como en Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia.

Mientras que en Ingeniería, fueron 34 jóvenes quienes finalizaron de manera satisfactoria su preparación académica en Mantenimiento Industrial, además, de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia.

En su mensaje, el rector de la UTB, Erik Gabriel Loya Ruiz, felicitó a las y los graduados, y los invitó a continuar esforzándose para que puedan alcanzar cada uno de sus proyectos y consolidar un futuro en el área laboral que eligieron como carrera.

Durante la ceremonia protocolaria se contó con la presencia de diversas autoridades estatales, municipales, así como representantes del sector privado, además de familiares y amigos de quienes egresaron.

Dicha institución se ha consolidado como una de las universidades tecnológicas más productivas del estado y con un alto nivel académico, pues ha participado en congresos nacionales, cómo en días anteriores, un profesor viajó al 7° Congreso Internacional Interdisciplinario de energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática (CIERMMI) 2022, el cual se realiza cada año en la ciudad de Querétaro.

El catedrático presentó el tema Influence of royal jelly components on the development of melissococcus plutonius (Influencia de los componentes de la jalea real en el desarrollo de melissococcus plutonius).