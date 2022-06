El cantante Germán Montero presenta su canción “Y todavía hay amor”

El famoso cantante Germán Montero se presentó en esta casa editora para dar a conocer sus proyectos artísticos en que los que encuentra trabajando actualmente y sobre la música que está promocionando, y quien dio un show en la capital el sábado junto al lado de la Sonora Santanera con éxito:

“Acabamos de lanzar un tema el grupo Lakura y Amor que se llama ¿A quién le importa?, es un dueto muy diferente a lo que están acostumbrados nuestros seguidores, es una cumbia muy electrónica que llega a los sentidos para poner a bailar al público. Por otra parte, de forma independiente mi próximo sencillo se titula ‘Y todavía hay amor’ que sale este 17 de junio en todas las plataformas, así como el videoclip que se filmó en Acapulco e Ixtapa”, expresó.

Otra de las cualidades del cantante es el arte culinario, siendo ganador de MasterChef Celebrity 2021 indicando: “Esta faceta yo la traigo desde agencia, soy sinaloense 100 por ciento, a nosotros nos encanta mucho la cocina, apapachar a la familia, amigos, sobre todo cuando estamos en reuniones, igual que acá -Chihuahua-, la gente es muy acogedora; yo lo hago de corazón, a mi madre, en vida, en alguna de sus fiestas yo le preparaba la barbacoa y frijoles puercos y fue gracias a ella misma que me enseñó, pero jamás imaginé que iba a caer en un concurso de cocina donde nadie daba un peso por mí, donde pensaron que la iban agarrar fácil con una persona del gremio de la música regional mexicana, creo que se confiaron y pues ya saben el resultado”.

“Las nuevas generaciones vienen fuertes y traen arrastrando muchas herramientas y conocimiento que en su momento nosotros no tuvimos, que vienen siendo las plataformas y redes sociales, donde nosotros como vieja guardia tenemos la fortuna de conocer las dos historias, análoga y digital, dos escuelas, entonces ahora la música regional está en muchos países donde realmente me sorprende mucho, la otra vez tuve una reunión con Spotify donde me mostraron donde suena mi música y uno de ellos es Rusia, Japón, Brasil”, fue su punto de vista sobre este género musical que ha acaparado millones de seguidores.

Sobre el terreno de la TV, informó que le hablaron tres veces para formar parte del proyecto de la Casa de los Famosos, pero no se animó, indicando que respeta a cada uno de los integrantes que se atrevieron a participar para exponer su privacidad y vida, sin embargo, indica que prefiere enfocarse hoy en día hacer cantante y compositor, de igual forma aclara que no se cierra a los reality shows ya que es posible que muy pronto pueda participar en uno de ellos.

Para los seguidores del cantautor, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria, lo podrán disfrutar muy pronto en países como Costa Rica y Canadá; ¡estará de gira!

“Don Mario Vázquez Raña (fundador de la OEM), fue mi patrón, ya que en mi infancia fui voceador de El Sol de Los Mochis, siempre que llevo un Sol me acuerdo de mi niñez”: Germán Montero, cantante